Galatasaray-Bursaspor maçı hakemi kim? GS Bursa maç saati
Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. Galatasaray-Bursaspor maçı 19 Ekim Cuma günü saat 20:00’da oynanacak. TFF, Süper Lig’in 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte 9. Haftanın hakemleri.18 Ekim 2018 Perşembe 11:31
Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. Galatasaray-Bursaspor maçı 19 Ekim Cuma günü saat 20:00’da oynanacak. TFF, Süper Lig’in 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte 9. Haftanın hakemleri.
Galatasaray-Bursaspor maçında Ali Palabıyık dödük çalacak.
YORUM YAZ