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Galatasaray-Bursaspor maçı hakemi kim? GS Bursa maç saati

Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. Galatasaray-Bursaspor maçı 19 Ekim Cuma günü saat 20:00’da oynanacak. TFF, Süper Lig’in 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte 9. Haftanın hakemleri.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:31
Galatasaray-Bursaspor maçı hakemi kim? GS Bursa maç saati

Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. Galatasaray-Bursaspor maçı 19 Ekim Cuma günü saat 20:00’da oynanacak. TFF, Süper Lig’in 9. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İşte 9. Haftanın hakemleri.

Galatasaray-Bursaspor maçında Ali Palabıyık dödük çalacak.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:31
  1. Galatasaray-Bursaspor maçı hakemi kim?

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