Galatasaray kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye kimdir?

Galatasaray'ın, İngiliz ekibi Stoke City ile kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurduğu Badou Ndiaye, ilk uçakla İstanbul'a geldi. Peki Galatasaray’ın görüşmeleri başladığı Badou Ndiaye kimdir, nerelidir? Badou Ndiaye kaç yaşında? Badou Ndiaye hangi mevkide oynuyor?

Tam adıyla Papa Alioune Ndiaye, 27 Ekim 1990 tarihinde Dakar, Senegal'de dünyaya geldi. İlk profesyonel sözleşmesini 2008 senesinde Diambars ile imzalayan Badou Ndiaye, 2012 senesinde FK Bodø/Glimt'e kiralandı. Kiralık olarak forma giydiği süre içerisinde 27 maçta forma giyen Ndiaye, takım ile anlaşmaya vararak 2013 senesinde FK Bodø/Glimt'e transfer oldu. Burada takımıyla beraber 2013 senesinde Norveç First Division Kupası'nı kazandı.

2013-15 yılları arasında formasını giydiği Norveçli ekiple 73 maçta 25 gol atarak göz dolduran genç orta saha oyuncusu, 2015 senesinde Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'a transfer oldu. Osmanlıspor formasıyla, 2015-17 yılları arasında 48 maçta forma şansı bulan Senegalli oyuncu, 16 gol ile takımına katkı sağladı. 2017 senesinde Süper Lig'in köklü kulüplerinden Galatasaray'a transfer olan Ndiaye, 2014 senesinden bu yana Senegal Milli Takımı forması giymektedir. Ayrıca Badou Ndiaye, 2013 senesinde Adeccoligaen Yılın Futbolcusu seçildi.