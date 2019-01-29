Galatasaray-Boluspor maçı hangi kanalda ne zaman? | Galatasaray boluspor maçı kadrosu

Galatasaray-Boluspor maçı son dakika haberleri. Ziraat Türkiye Kupası 16 turu rövanşında Galatasaray, Spor Toto Süper Lig temsilcilerinden Boluspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?Galatasaray-Bursaspor maçının muhtemel 11'leri. İşte Galatasaray Boluspor maçına ilişkin detaylar...

Galatasaray-Boluspor karşılaşması 15 Ocak’ta yapılması gerekiyordu. Ancak ilk maç kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kalmıştı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Boluspor ile yarın oynayacağı maç öncesi bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist bu akşam belli olacak. Galatasaray ile Boluspor çeyrek final biletini almak için İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Bursaspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Galatasaray-Boluspor nerede oynanacak? Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, bugün saat 19.45'te başlayacak ve a2'den canlı yayınlanacak. Öte yandan, müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Galatasaray-Boluspor tur atlama senaryoları

Eşleşmede 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak. Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Galatasaray muhtemel 11’ler

İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Gökay, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Muğdat,

Boluspor muhtemel 11’ler

Gökhan, Ümit, Burak, Hayrullah, Diarra, Akabueze, Sebaihi, Umut, Mustafa, Guido, Özgür Can