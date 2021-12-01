Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Soyunma odamızda gizli ses kaydı alanlar var

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kurulları ve maç gözlemcileri hakkında gündem olacak açıklamalar yaptı. Elmas, "Soyunma odamızda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritası hakkında bilgi veren Elmas, kendi performansını da değerlendirdi.

Burak Elmas, ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritasına dair bilgi verdi ve şu açıklamayı yaptı:

"Önceliğimiz Galatasaray'ın finansal yönünü güçlendirmek. Biz bir dönemi kurtarmak için transfer yapmayacağız. Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket edeceğiz. Gelen giden oyuncuların maliyetlerine göre takviyeler yapacağız."

"Gedson olmazsa başkası olur"

Elmas, Gedson Fernandes'e olan ilgilerinin sürdüğünü açıkladı.

"Gedson’un da bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur."

Mısırlı Mohamed'in bonservisi

Burak Elmas, Mostafa Mohamed'in bonservisini alma konusunu değerlendirdiklerini belirtti.

"Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Kendisi Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?"

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi yenilenecek

Elmas, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini yenilemek üzere olduklarını ifade etti.

"Kerem'in çıkış maddesi bulunmuyor. Hocamız Bartuğ’nun da kalmasını istiyor. Menajeri ile görüşüyoruz."

Babel ve Feghouli'nin takımdaki geleceği

Galatasaray Başkanı, Babel ve Feghouli hakkında da konuştu.

"Onlar da kendilerini düşünmek zorundalar ve bu yüzden ücretlerinde indirime gitmek istemeyebilirler. Profesyonellik örneği göstererek hala bize ciddi katkılar veriyorlar."

Şampiyonluk şansları

Burak Elmas, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi ve "Genç bir takım kurduk ve alışma sürecinde dalgalanmalar olacağını tahmin ediyorduk. Hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes her an puan kaybedebiliyor. 14 puan fazla görünse de bu farkın pozitif anlamda böyle kalmayacağına eminim. Galatasaray'ın geleceği için bir dönem istediğimiz sonuçları alamayabiliriz belki ama bundan korkmuyoruz." dedi.

"Hedef borcu düşürmek"

Elmas, yönetim planları hakkında şunları söyledi:

"Hedefimiz Galatasaray borcunu ciddi anlamda düşürmek. Gelir ve gider yönetimi konusunda UEFA kurallarına uyabilecek bir sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar başarılı gittiğimizi söyleyebilir."

Elmas, başkanlık performansını değerlendirdi. Elmas, "Ben kendime şu an için 10 üzerinden 5 veriyorum çünkü Galatasaray ile kurduğum hayallere ulaştığımız zaman 7-8’lere çıkabilirim." ifadelerini kullandı.

"Gizli ses kaydı yapanı yakaladık"

Galatasaray Başkanı, hakemler hakkında da görüşlerini dile getirdi.

Elmas, "Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. Tff'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı. Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Biz sisteme uymayacağız, sistemi değiştireceğiz” dedi.

"Yer yerinden oynar"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF ile yapılan toplantıyla ilgili olarak ise çarpıcı konuştu ve "TFF ile görüşmemi, onların bana söylediklerini, benim onlara söylediklerimi açıklarsam yer yerinden oynar. Ancak bu bir şeyi çözmez belki kısa süreliğine popüler olurum. Çözüm ve sonuç odaklı hareket edilmeli.” açıklamasını yaptı.

"Pastanın büyütülmesi gerekiyor"

Burak Elmas, yabancı oyuncu sınırına da değindi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda ciddi bir dayanak yok. Milli marş okuyabilen futbolcu yok gibi söylemler sonrası bu durum ortaya çıktı. Ayrıca menajerler de Türk futbolcuların değerinin artması adına adımlar attı. Türk futbolu şu anda dipte. Pastanın büyütülmesi gerekiyor. Türk futboluna dışarıdan etki ediliyor."