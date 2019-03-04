Galatasaray, Rusya temsilcisi Kuzbass'ı konuk edecek
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'ı konuk edecek.04 Mart 2019 Pazartesi 09:44
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'ı konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
İki takım arasında Rusya'da oynanan yarı finalin ilk maçını Kuzbass 3-1 kazanmıştı.
Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda mücadeleyi altın sete götürecek. Kuzbass, alacağı galibiyetlerin yanı sıra 3-2 yenilmesi halinde de turu geçen taraf olacak.
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