Galatasaray avantaj peşinde! Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oluyor.06 Mayıs 2018 Pazar 10:12
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alırken, 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sırada girdi.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'da Akhisarspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, deplasmanda çıktığı 15 karşılaşmada 25 puan kaybetti.
Rakibi karşısında Süper Lig'de başarılı sonuçlar alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleştiği rakibini yenerek finale çıkmıştı.
Yeşil-siyahlı ekipte, Eray Ataseven sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Paulo Henrique ve Serginho'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
AKHİSARSPOR - GALATASARAY
STAT: Akhisar Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN Sports
MUHTEMEL 11'LER
AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Dany, Kadir, Aykut, Barbosa, Ömer, Olcan, Muğdat, Seleznyov.
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Denayer, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Sinan, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR:Fatih Terim
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