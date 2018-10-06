Galatasaray Antalyaspor maçı ilk 11’leri Antalyaspor-Galatasaray maçında son durum

Galatasaray'ın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakem Cüneyt Çakır. Peki Galatasaray’ın Antalyaspor’a karşı oynacak 11 kim? İşte Galatasaray’ın ilk 11’i...

Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. 6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak seyredilebilecek. Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.

Galatasaray’ın ilk 11’leri:

Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Henry, Sinan, Rodrigues

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.