Galatasaray, Al Hilal kulübünü FIFA'ya şikayet etti

1 Mart 2019 tarihli vadeyi geciktiren Al Hilal Kulübü, Galatasaray'ın çektiği ihtarnameye karşın kayıtsız kaldı. 2 milyon euroluk son taksidin 10 Nisan'a kadar ödenmesi adına Al Hilal Kulübü'ne ihtarname çeken Galatasaray'a Suudi ekibi geri dönüş dahi yapmadı.

Al Hilal, Galatasaray'ın 2 milyon euroluk ödemeyi bir an önce yapmaları adına girişimlerde bulundy. Ancak Suudi ekibi Galatasaray'ın telefonlarına, çağrılarına hatta atılan maillere dahi olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Galatasaray Kulübü de bunun üzerine son çare olarak FIFA'ya başvurdu.