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Galatasaray Tetteh için 7 milyon euroyu gözden çıkardı

Forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray, Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh için 7 milyon euro bonservis teklif etti.

25 Ocak 2019 Cuma 11:11
Galatasaray Tetteh için 7 milyon euroyu gözden çıkardı

Golcü transferinde önceliği Caicedo ve Alan olan Galatasaray, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Daha önce Sparta Prag'ın golcüsü Tetteh için görüşen sarı-kırmızılılar, Çek kulübüyle temaslarına devam ediyor.

21 yaşındaki Ganalı'ya imza attırmayı hedefleyen Aslan, bu transferde 7 milyon euro'yu gözden çıkardı. Bu paranın yarısının peşin, yarısının da taksitli ödenmek istediği Prag'a iletildi.

Sparta Prag ise Galatasaray'dan 10 milyon euro ederken, sarı-kırmızılılar ise bu rakamlara çıkmayı düşünmüyor

Kulübünde 1 milyon euro kazanıyor

Ganalı oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'ın Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesi adına kendi ücretinde toplam 1 milyon euroluk indirime gittiği belirtildi. Prag'dan 1 milyon euro kazanan oyuncuya G.Saray'ın yıllık 1.4 milyon eurodan kontrat önerdiği ve Tetteh'in de transferin olması adına 4.5 yıl boyunca kendisine sunulan imkanlarda indirime gidip Çekya ekibine yapılan teklifin yükseltilmesini istediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:11
  1. Galatasaray
  2. Saray
  3. G.Saray
  4. Sparta Prag
  5. Tetteh

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