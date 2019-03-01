Galata Kulesi yeşerdi!

İstanbul'da Yeşilay Haftası nedeniyle Galata Kulesi yeşil ışıkla aydınlatıldı
01 Mart 2019 Cuma 06:24
İstanbul'da Yeşilay Haftasına dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Galata Kulesi yeşil ışıkla aydınlatıldı. Galata Kulesi'nin yeşile çalan tonu vatandaşların büyük ilgisini çekti.
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