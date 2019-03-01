Galata Kulesi yeşerdi! İstanbul'da Yeşilay Haftası nedeniyle Galata Kulesi yeşil ışıkla aydınlatıldı

İstanbul'da Yeşilay Haftasına dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Galata Kulesi yeşil ışıkla aydınlatıldı. Galata Kulesi'nin yeşile çalan tonu vatandaşların büyük ilgisini çekti.

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