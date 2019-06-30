0553 313 94 23

GAİB’den Mardin ve Şanlıurfa’da E-Ticaret eğitimi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile düzenlenen E-Ticaret, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm eğitim seminerleri bu kez 26-27 Haziran’da Mardin, 27-28 Haziran’da Şanlıurfa’da, Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile gerçekleştirildi.

30 Haziran 2019 Pazar 10:30
GAİB’den Mardin ve Şanlıurfa’da E-Ticaret eğitimi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile düzenlenen E-Ticaret, E-İhracat ve Dijital Dönüşüm eğitim seminerleri bu kez 26-27 Haziran’da Mardin, 27-28 Haziran’da Şanlıurfa’da, Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile gerçekleştirildi.


Eğitim TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, E-Ticaret Merkezi Genel Müdürü Mehmet Erdemi, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin Özgen, 4arc CEO’su Murat Çelik, 4arc CMO’su Yetkin Şekeroğlu ve Eres Medya CEO’su Yılmaz Eres tarafından 2 günlük bir program çerçevesinde verildi. Her iki ildeki eğitimlere de bizzat katılarak eğitim sürecini takip eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Dijitalleşmeye dair bu tarz eğitimleri düzenlemek artık kaçınılmaz hale geldi. Zira önünde büyük ihracat hedefleri olan bir ülkenin ihracatçılarının da bu hedefe giden yolda araçlarını değiştirmesi ve büyümelerini katlayarak artırmaları gerekiyor. Bugün dünya pazarına dahil olup bu pazarda büyümek geleneksel yöntemlerle mümkün değil. Bir yere kadar gidiyorsunuz fakat sonra adım atamıyorsunuz çünkü dijital anlamda kendini geliştirmiş ve dönüştürmüş firmalar sizin ulaşmak istediğiniz alanlara çoktan ulaşmış oluyorlar. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde bölgenin muhtelif illerinde eğitimler düzenleyerek ihracatçı firmaları dijital dönüşüm çağının temel prensiplerinden haberdar etmeyi ve geleneksel çalışma biçimlerini artık elektronik ortama taşımalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Verdiğimiz eğitim kendini geliştirmek isteyen zihinlerde karşılık buluyor diye düşünüyoruz ve bundan ziyadesiyle mutluyuz. Bu gibi eğitimlerin ekonomi camiamızdaki sivil toplum kuruluşları düzeyinde yaygınlaşmasını umuyoruz.” dedi.İkişer günlük Mardin ve Şanlıurfa eğitimlerinin verimli geçtiğini vurgulayan Kileci, Birlik bünyesinde bu tarz eğitimlerin devam edeceğini ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çeşitli illerinde düzenlenen eğitimlerin diğer sivil toplum kuruluşlarına emsal teşkil etmesi ve yaygınlaşmasını beklediklerini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hububatta her türlü tedbir alınacak"
    1. "Hububatta her türlü tedbir alınacak"
    2. İsfanbul ile yüzler gülecek
    3. Sayılı günler kaldı! Enflasyonda sert..
    4. GAİB’den Mardin ve Şanlıurfa’da..
    5. "Irak'a istikrar ve güvenliğin..
    6. Vergisiz alışverişte Çin açık ara önde
    7. Venezuelalı temsilciler Barbados'da..
    8. Venezuela'da flaş karar! Serbest..
    9. Supercam’le evler ve ofisler daha..
    10. Shkupi Teknik Direktörü Ümit Karan,..
    11. 130 yıllık Sırrı Paşa Konağı..
    12. Alternatif turizm Kastamonu’da masaya..
    13. Polise düğününde meslektaşlarından..
    14. Azerbaycan heyetinden Vanlı çocuklara..
    15. Azerbaycan heyetinden Vanlı çocuklara..
    16. Trump: Kim'le birbirimize saygı..
    17. Dolulukta haziran bereketi
    18. Kızılay şubeleri iyilik için bir arada
    19. Muğla'daki orman yangını söndürüldü
    20. Kazak Türk’ü Şiraz Doğru dualarla anıldı
    21. Gagauz Özerk Yeri başkanını seçmek..
    22. Emeklilere nefes aldıran adımlar
    23. AK Parti Kemalpaşa’da gençlik kolları..
    24. Trump, Güney Kore lideri ile görüştü
    25. Yurtta hava durumu
    26. Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    27. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    28. (Özel) Orta Asya’nın 5 bin yıllık halı..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara..
    30. Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı