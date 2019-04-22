0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci:

TBMM’nin kuruluşunun 99.

22 Nisan 2019 Pazartesi 17:55
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci:

TBMM’nin kuruluşunun 99. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, kıymetli çocuklarımızın ülkemizi demokrasi noktasında daha da ileriye taşıdığı günler görmemizi temenni ediyorum” dedi.


Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci TBMM’nin kuruluşunun 99. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında “Bugün dünyada benzerine rastlanmayan bir bayramı kutluyoruz.Birinci Meclisin açılması ile milletin egemenliği somut olarak ilan edilirken, Türk milleti parlamenter demokrasiye geçişe şahit olmaktaydı. Sonraki yıllarda Atatürk, Ulusal Egemenlik Bayramını ülkenin teminatı olan çocuklara armağan edecek ve artık egemenlik denince vazgeçilmez bir biçimde çocuklar akla gelecekti. Bu armağan ediş aslında ülkeyi ayağa kaldıracak egemenlik gücünün yeni nesle ait olduğunu işaret etmekteydi. “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” sözleri ile çocuklara olan özenini ve güvenini ifade etmiştir. Tüm çocuklarımızın ve beraberinde onları yetiştirmeye gerekli hassasiyeti ve ehemmiyeti gösteren tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, kıymetli gençliğimizin ülkemizi demokrasi noktasında daha da ileriye taşıdığı günler görmemizi temenni ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 17:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün sonu
    1. Piyasalarda gün sonu
    2. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinden..
    3. 1 oy alarak muhtar olup tarihe geçti!
    4. Bakan Akar ve komutanlar 23 Nisan..
    5. Kaymakam Alibeyoğlu koltuğunu ilkokulu..
    6. Borsa günü düşüşle tamamladı
    7. Bakan Akar, Libya Büyükelçisi..
    8. ABD'nin İran kararı, Siyonist İsrail'i..
    9. Dünya çocukları festivalde buluştu
    10. Bakan Çavuşoğlu: "Tek taraflı..
    11. AK Parti’den Başkan Musa Yılmaz’a..
    12. Yaşlı kadının emekli maaşını çalan..
    13. Kılıçdaroğlu’na saldırı olayında 3..
    14. Isparta’da 23 Nisan mesajları
    15. İl Emniyet Müdürü Ulucan’a,..
    16. Kontrolden çıkan cip istinat duvarına..
    17. Yıkılma tehlikesi bulunan apartman..
    18. Kağıthane'de çöken bina
    19. Ordu'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3..
    20. Tarihi operasyonda 10 kişi için..
    21. Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı
    22. Türkiye'nin yetenekli çocukları, T3..
    23. Başkan Musa Yılmaz: "Birlik ve..
    24. Lazio, Ömer İmamoğlu'nun peşinde
    25. Canpolat: “Kılıçdaroğlu’na yönelik..
    26. "Söz konusu Genel Başkan'ın can..
    27. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı..
    28. "Giresun Tarihi ve Fındığın Önemi..
    29. ABD'de kızamık vakaları 25 yılın en..
    30. Gürcistan ve Romanyalı öğrencilerden..
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!