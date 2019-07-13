GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan 15 Tammuz mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetlerken, “Türkiye 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürterek, dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır” dedi. K

Kaplan mesajında, “Devletimizi, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimini yıldönümünde bir kez daha lanetliyoruz. 15 Temmuz’da darbeye karşı asil bir duruş sergileyerek, canı pahasına darbecilere geçit vermeyen milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde demokrasiye, bağımsızlığımıza ve millet iradesine olan inancını daha ortaya koyarken, tüm dünyaya karşı da örnek bir tavır sergilemiştir. 15 Temmuz vesilesi ile hain darbecileri bir kez daha lanetlerken, vatanı uğruna hayatını seve seve veren tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz” ifadelerini kullandı.