GAGİAD yönetiminden Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) yöneticileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret ederek, yeni dönem için tebriklerini iletti.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, beraberinde 13.Dönem Yönetim Kurulu üyeleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret ederek, başarı ve tebrik dileklerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yeni görevinde başarılar dileyen Tezel, Gaziantep’e yapmış olduğu önemli katkılarından dolayı Fatma Şahin’e teşekkür etti. GAGİAD Başkanı Tezel, "Girişken ve halk ile iletişimi güçlü olan Başkanımızın, bu seçimde de çalışmalarının karşılığını aldığını düşünüyorum. Biz de GAGİAD olarak, Başkanımızın şehrimize kazandırdığı projelerini taktir ve takip ediyoruz. Bu kapsamda Belediyemizle birlikte en etkin şekilde çalışmaya devam ederek, Gaziantep’e hizmetlerimizi sunacağız” dedi. Yeni Yönetim Kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAGİAD’ın daima üretken ve ileriye dönük projeler içerisinde çalıştıklarını, yaptıkları çalışmalarla daima gençlere örnek olduklarını belirterek, “Şehrimiz için hepimiz birlikte el ele vererek çalışırsak, kentimizi geldiği noktadan daha yukarılara taşıyacağız. Biz ayrıştırıcı değil bütünleştiriciyiz. Amacımız Gaziantep’i sadece ekonomi şehri değil gastronomi, bilim, sanat ve kültür şehri yapmaktır. Bu yönde birlik ve beraberlik misyonumuzla kazanan bizler değil, Gaziantep olacak" diye konuştu.

Ziyaret hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.