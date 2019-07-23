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GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel basın bayramını kutladı

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:51
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel basın bayramını kutladı

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı.


Basın mensuplarının bayramını kutlayan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel mesajında, “Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın sektörünün günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğru ve gerçek bilgiyi öğrenebilme ve kamuyu doğru bir şekilde aydınlatma göreviyle hayatımızda önemli bir misyon gerçekleştirmektedir. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın sektörü, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Vatandaş ile devlet arasındaki iletişimi sağlayan, toplumumuzun birlik ve beraberliğini oluşturan değerli basın çalışanlarımız kendilerine verilen bu önemli toplumsal görevi,zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin büyük bir özveri içinde yerine getirip çalışmaları takdirle karşılanmaktadır. Bu görevi ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getiren basınımız demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir” ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının kamu hizmeti niteliğinde yürüttükleri görevlerinin bundan sonraki dönemlerde de hassasiyetiyle ilerleteceklerini dile getiren Tezel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır’ ifadeleriyle basınımızın önemli misyonunu en güzel şekilde belirtmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle basında görevi başında hayatlarını kaybeden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diler, basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran başta Gazi şehrimizde olmak üzere zor şartlarda bu görevi yapmakta olan kıymetli basın mensuplarımızla birlikte tüm Türkiye ve dünyadaki basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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