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Gagauz Özerk Yeri'nde halk sandık başına gidiyor

Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçimlerinde 5 aday yarışacak- Yaklaşık 108 bin seçmen 65 seçim merkezinde oy kullanabilecek- Seçime katılım oranın yüzde 50 altında olması durumda, seçimler geçersiz kabul edilecek

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:49
Gagauz Özerk Yeri'nde halk sandık başına gidiyor

KOMRAT (AA) - Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde halk yeni başkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Mevcut Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ın 4 senelik başkanlık süresinin sona ermesi nedeniyle yapılacak seçimde yaklaşık 108 bin kişi, yarın yerel saatle 07.00 ila 21.00 arasında 65 seçim merkezinde oylarını kullanabilecek.

Oy sayımı, seçim süreci sona ermesinden sonra en geç 48 saat içinde yapılacak.

Seçim sonuçlarının 5 gün içinde yayınlanması ve seçilen başkanın, Merkez Seçim Komisyonu tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Seçimlerde İrina Vlah'ın da aralarında bulunduğu 5 aday başkanlık için yarışacak.

Gagauz Özerk Yeri'nin kanunlarına göre, başkan adaylarının, 35 yaşını doldurması, ülkede ikamet etmesi veya önceden ikamet etmiş olması ve Gagauz dilini bilmesi şartı bulunuyor.

İlk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamaz ise en çok oyu alan iki aday, ikinci turda başkanlık için yarışacak.

Seçime katılım oranın yüzde 50 altında olması durumda, seçimler geçersiz kabul edilecek.

Son zamanlarda Gagauz halkı, Moldova'daki hayat standardının düşük olması nedeniyle Rusya, Türkiye, Almanya, ABD gibi ülkelere yerleşiyor.

Bu nedenle, adaylardan mevcut Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ın halkı sürekli seçime katılmak için davet etmesi dikkati çekiyor.

Ayrıca Vlah, seçim programında, yurt dışında bulunan vatandaşların Gagauz Özerk Yeri'ne dönmeleri için gerekli şartları sağlayacağı taahhüdünde bulundu.

Adaylardan Gagauz Halkı Harekatı lideri İvan Burgucu da başkanlık seçimlerinin geçerli olması için Moldova'nın genelinde olduğu gibi katılım oranın yüzde 30'a indirilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyesi Sergey Çimpoeş ile eski Moldova Demokrat Partisi (PDM) üyesi Dmitriy Monol ise Gagauz Özerk Yeri'nin siyasi bağımsızlığını sağlayarak, özerklik statüsünün güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Birkaç kez adaylıktan vazgeçen iş adamı Vasiliy Aladov'ın adaylığı, bugün Merkez Seçim Komisyonu tarafından tekrar kabul edildi.

2015'te yapılan başkanlık seçimlerinde ilk turda yeterli oyu alan İrina Vlah, Gagauz Özerk Yeri Başkanı olarak seçilmişti.

Moldova parlamentosunun 1994’te Gagauzlara özerklik tanıyan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri’nin özerkliği, Moldova hükümeti tarafından resmen tanınmıştı.

Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Gagauz Özerk Yeri’nde halk Gagauz Türkçesi konuşuyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:49
  1. Gagauz Özerk Yeri
  2. Moldova
  3. seçimler

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