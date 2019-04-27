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Gagauz Özerk Yeri'nde "Gagauz Ana Dili Günü" kutlandı

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:15
Gagauz Özerk Yeri'nde "Gagauz Ana Dili Günü" kutlandı

KOMRAT (AA) - Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri'nde "27 Nisan Gagauz Ana Dili Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkent Komrat'ta düzenlenen törene Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ve İcra Komitesi temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Tören, çocukların Başkan Vlah ile Gagauz milli marşını söylemesiyle başladı.

Başkan Vlah, açılış konuşmasında, Gagauz dilinin korunmasının önemine işaret ederek "Özel yere sahip olan Gagauz dilimiz, kültürümüz ve geleneklerimizle gurur duymalıyız." dedi.

Etkinlik Gagauz şiir ve türkülerinin okunması ve yöresel halk oyunları gösterisinin ardından son buldu.

Gagauz dili günü, Gagauz papaz Mihail Çakir'in doğum gününde kutlanıyor.

Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır-Lunga şehrinde 1861'de doğan Çakir, Gagauzların milli kimliğinin oluşması ve güçlenmesinde önemli rol oynadı.

"Basarbyalı Gagauzların Tarihi" adlı kitabının yazarı Çakir'in, Hıristiyan dini metinlerini Gagauz diline çevirdiği birçok kitabı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:15
  1. 27 Nisan Gagauz Anadili Günü
  2. Gagauz Özerk Yeri

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