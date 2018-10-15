Gaga Bulut (Bulut Aktuğ) kimdir? Gaga Bulut isimli Youtuber’in ahlaksız videosuna gözaltı

Sırf para kazanmak ve şöhret olmak adına ahlak dışı yayınları YouTube kanalları üzerinden yayınlayan 'YouTuber'lerlere dur denildi. İzmir Başsavcılığı çocukları istismar eden Gaga Bulut (Bulut Aktuğ) gözaltına alındı.

Akit, kendilerine ait YouTube kanalları üzerinden yayın yapan ve milyonlarca kişiye ulaşan ahlaksızların 'İğrenç Yayınları'nı mercek altına almıştı. Akit’in duyarlı yayınları sayesinde savcılık harekete geçti. İzmir'de kendini "sosyal medya fenomeni" olarak tanıtan bir kişinin yayınladığı görüntülere ilişkin, "Sosyal medyada infial uyandıran, çocuklarımızı cinsel yönden istismar ederek videolarını sosyal medyada paylaşan kişi hakkında İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve şahıs gözaltına alınmıştır." bilgisi verildi. Video platformu Youtube’da 184 bini aşkın abonesi bulunan 21 yaşındaki Gaga Bulut hazırladığı çeşitli videoları sosyal medya hesabından paylaşarak zehir saçmaya devam ediyordu.

Tesettüre vurulmak istenen darbe: Ahlaksız Youtuberlar!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de çocuklara yönelik "cinsel istismar" iddiası ve Atatürk'e hakaret içeren görüntüler hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Gül, İzmir'de kendini "sosyal medya fenomeni" olarak tanıtan bir kişinin yayınladığı görüntülere ilişkin, "Sosyal medyada infial uyandıran, çocuklarımızı cinsel yönden istismar ederek videolarını sosyal medyada paylaşan kişi hakkında İzmir Başsavcılığımızın talimatıyla soruşturma açılmış ve şahıs gözaltına alınmıştır." bilgisini verdi.