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Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 polis memuruyla şehit edilen Ali Gaffar Okkan için Sakarya'da anma töreni düzenlendi

24 Ocak 2019 Perşembe 12:53
Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

SAKARYA (AA) - Diyarbakır'da uğradığı saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 18'inci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehidin Hendek ilçesindeki kabri başında düzenlenen törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ablası Sabahat Arslan ve yakınlarıyla Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, dönemin Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, insanı kıymetli kılan doğruluk, fedakarlık, hoşgörü gibi çok güzel seciyelerin olduğunu söyledi.

Bunlar arasında vefa duygusunun çok ayrı bir yeri bulunduğunu belirten Vali Nayir, "Bugün burada vefanın çok güzel bir örneğini görüyoruz. 18 yıl önce şehit verdiğimiz Ali Gaffar Okkan'a duyulan vefayı, arkadaşlarıyla ailesiyle hemşehrileriyle birlikte burada gündeme getirmiş oluyoruz. Vefa, kadir kıymet bilmektir, hayırla yad etmektir. İnanıyorum ki bu duyguya en güzel örneğiyle layık olan da aziz şehidimiz, müdürümüz Ali Gaffar Okkan idi. Eğer bu topraklar üzerinde bugün huzur içerisinde özgürce yaşıyorsak, namusumuz mukaddesatımız koruma altındaysa minarelerden ezanlarımız, gönderlerde de bayraklarımız varsa bunu biz şehitlerimize borçluyuz." diye konuştu.

Hendek Belediye Başkan Vekili Ahmet Kavakçı da başta Okkan olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Emekli emniyet müdürü ve Okkan'ın sınıf arkadaşı Mustafa Acar da Okkan ile olan anılarını anlatarak, yerinin doldurulamayacağını kaydetti.

Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Bu sırada şehidin kız kardeşi Gülsüm Özgen'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Duanın ardından ailesi ve protokol üyeleri, Okkan'ın mezarına karanfil bıraktı.

- Okkan'ın adının verildiği cami ibadete açıldı

Anma programının ardından Okkan'ın babasına ait Pak Fırın'da vatandaşlara yemek ikram edildi.

Daha sonra ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde bir hayırsever tarafından yeniden yaptırılan ve şehit Okkan'ın adının verildiği caminin açılışı gerçekleştirildi.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:53
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