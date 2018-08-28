Gadiri Hum Bayramı, Alevi inancına göre kutlanan bir bayramdır. Gadiri Hum Bayramı kutlaması, Peygamber Efendimizin aynı adlı yerde yaptığı Veda Haccı hutbesinde söylediği bir ifadeye istinaden yapılmaktadır. Peki Gadiri Hum bayramı'nda neler yapılır? Gadiri Hum Bayramı nasıl kutlanır? İşte Gadiri Hum Bayramı ile ilgili tüm merak edilenler.

Gadiri hum bayramı nedir?

Gadiri Hum Bayramı ne zaman kutlanır?

Gadiri hum bayramını kimler kutlar?

Gadiri Hum Bayramı Aleviler tarafından Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Gadiri Hum esasında bir yer ismidir. Mekke ile Medine arasında yer alan Rabiğ Vadisi üzerinde bir mıntıkaya verilen bir isim olan Gadir-i Hum'un kelime manası Hum Gölcüğü'dür.

GADİR HUM BAYRAMI’NDA NELER YAPILIR?

Gadir Hum Bayramı Alevi itikadına göre en büyük bayramdır. Gadir Hum olayında Peygamber Efendimizin Hz. Ali’ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler. Gadir Hum Bayramı’nda başlıca yapılması tavsiye edilenler; oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali’yi ziyaret etmek, Seyyid İbn Tavus'un “İkbal” adlı kitabında Resulullah'tan rivayet ettiği sığınma duasını okumak, Nubde Duasını okumak, gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak (her rekatta 1 defa “Fatiha” suresi 10 defa “İhlas” suresi, 10 “Ayete'l Kürsü” ve 10 defa da “Kadir” suresi okunur), Mümin kardeşlerin birbirlerini görünce yekdiğerini şu şekilde tebrik etmeleri: “Bizim Emirilmüminin ve Ehlibeyt imamlarının velayetine sarılanlardan eden Allah'a hamdolsun.”, 100 Defa “Dinin kemalini ve nimetinin tamamlanmasını Emirilmüminin Ali bin Ebu Talib'in velayeti kılan Allah'a hamdolsun.” demek.