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Gadiri Hum Bayramı’nda kılınacak namaz | Gadiri Hum Bayramı ibadetleri

Gadiri Hum Bayramı, Alevi inancına göre kutlanan bir bayramdır. Alevi inancında Gadiri Hum Bayramı'nın önemi büyüktür. Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Peki Gadiri Hum Bayramı’nda yapılması tavsiye edilenler neler? İşte Gadiri Hum Bayramında yapılması gereken ibadet ve dualar

28 Ağustos 2018 Salı 19:32
Gadiri Hum Bayramı’nda kılınacak namaz | Gadiri Hum Bayramı ibadetleri

Gadiri Hum Bayramı, Alevi inancına göre kutlanan bir bayramdır. Alevi inancında Gadiri Hum Bayramı'nın önemi büyüktür. Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Peki Gadiri Hum Bayramı’nda yapılması tavsiye edilenler neler? İşte Gadiri Hum Bayramında yapılması gereken ibadet ve dualar

Gadiri hum bayramı nedir?

Gadiri Hum Bayramı ne zaman kutlanır?

Gadiri hum bayramını kimler kutlar?

Gadiri Hum Bayramı Aleviler tarafından Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Gadiri Hum esasında bir yer ismidir. Mekke ile Medine arasında yer alan Rabiğ Vadisi üzerinde bir mıntıkaya verilen bir isim olan Gadir-i Hum'un kelime manası Hum Gölcüğü'dür.

GADİR HUM BAYRAMI’NDA KILINAN NAMAZ

Gadir Hum Bayramı Alevi itikadına göre en büyük bayramdır. Gadir Hum olayında Peygamber Efendimizin Hz. Ali’ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler. Gadiri Hum Bayramı’nda başlıca yapılması tavsiye edilenler; oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali’yi ziyaret etmek, Seyyid İbn Tavus'un “İkbal” adlı kitabında Resulullah'tan rivayet ettiği sığınma duasını okumak, Nubde Duasını okumak, gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak (her rekatta 1 defa “Fatiha” suresi 10 defa “İhlas” suresi, 10 “Ayete'l Kürsü” ve 10 defa da “Kadir” suresi okunur), Mümin kardeşlerin birbirlerini görünce yekdiğerini şu şekilde tebrik etmeleri: “Bizim Emirilmüminin ve Ehlibeyt imamlarının velayetine sarılanlardan eden Allah'a hamdolsun.”, 100 Defa “Dinin kemalini ve nimetinin tamamlanmasını Emirilmüminin Ali bin Ebu Talib'in velayeti kılan Allah'a hamdolsun.” demek.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 19:32
  1. Gadiri Hum Bayramı’nda kılınması gereken namaz
  2. gadiri hum bayramında yapılacak dua

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