Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ'cü cezaevine gönderildi

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın hakimlik sorgusu sabaha karşı sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, şüpheliler Özpınar, Akbaş ve Demirönal'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.