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Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ'cü cezaevine gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın, Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.

20 Nisan 2018 Cuma 08:58
Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ'cü cezaevine gönderildi

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü  Suçlar Bürosu tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları  istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılar Osman  Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın hakimlik sorgusu sabaha karşı sona  erdi.

Nöbetçi hakimlik, şüpheliler Özpınar, Akbaş ve Demirönal'ın, "silahlı  terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmasına  hükmetti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:58
  1. İstanbul
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