Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ'cü cezaevine gönderildi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın, Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.20 Nisan 2018 Cuma 08:58
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın hakimlik sorgusu sabaha karşı sona erdi.
Nöbetçi hakimlik, şüpheliler Özpınar, Akbaş ve Demirönal'ın, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.
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