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Gabon'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında hakim karar verdi!

Afrika ülkesi Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

20 Nisan 2018 Cuma 08:29
Gabon'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında hakim karar verdi!

Afrika ülkesi Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'Uluslararası casusluk yapma' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:29
  1. FETÖ üyesi
  2. GABON
  3. MİT

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