Gabon’dan getirilen FETÖ mensuplarının yargılanmasına başlandı

MİT’in yaptığı operasyonla Gabon’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal’ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Nisan 2018’de düzenlediği operasyonla FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Gabon’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ve ‘Uluslararası casusluk’ suçlarından 26,5 yıla kadar hapisleri talep edilen sanıklar Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal’ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede savunmasını yapan sanık Adnan Demirönal, “Gabon’da öğretmenlik dışında başka bir faaliyette bulunmadım. İmam nedir, ne işe yarar bilmiyorum. Ben terör örgütüne lanet gözüyle bakarım. Gabon’da yaşam şartlarım iyi olduğu için orada yaşamak istedim” dedi.

Daha sonrasında savunmasını yapan sanık İbrahim Akbaş, “Yaşantımın büyük kısmı yurt dışında öğretmenlik faaliyeti yürüterek geçti. Örgütle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadım. Muhafazakar kimliğimden dolayı Bank Asya’da hesap açtım. Bylock kullanmadım. Gabon gibi birçok insanın adını duymadığı ülkede Türkçemizi öğretmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

Savunmasını yapan sanık Osman Özpınar, “Uluslararası casuslukla ilgili hiçbir faaliyetim yoktur. Çocuklarımın eğitimi için yurt dışında yaşamayı tercih ettik. Yurt dışında yaşayan bir insan olarak neden Bylock kullanma ihtiyacı duyayım. Bütün hayatım boyunca terörden, şiddetten uzak durdum. Hangi ülkeye casusluk yapmışım? Beni kurtarmak için arayan bir devlet başkanı olmuş mu sorun” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.