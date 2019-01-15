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Gabon'da yeni hükümet Cumhurbaşkanı Bongo huzurunda yemin etti

Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi Fas'ta süren ve ülkesine 83 gün sonra dönen Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yer aldığı yemin töreni basına kapalı gerçekleştirildi- Bongo'nun yarın Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi, ardından rehabilitasyon sürecinin devamı için Rabat'a dönmesi bekleniyor

15 Ocak 2019 Salı 21:46
Gabon'da yeni hükümet Cumhurbaşkanı Bongo huzurunda yemin etti

DAKAR (AA) - Gabon'da yeni hükümetin, 3 ay sonra ülkesine dönen Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun huzurunda basına kapalı bir törende yemin ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 24 Ekim'den bu yana yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Bongo, atadığı yeni hükümetin yemin törenine katılmak üzere dün gece Fas'ın başkenti Rabat'tan ayrılarak saat 01.00'de başkent Libreville'ye vardı.

Yeni hükümetin yemin töreni basına kapalı gerçekleştirilirken, törene davet edilen gazeteciler yemin salonuna alınmadı.

Canlı yayınlanmayan törenin fotoğrafları daha sonra medya ile paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun yarın Bakanlar Kuruluna başkanlık etmesi, ardından rehabilitasyon sürecinin devamı için Rabat'a dönmesi bekleniyor.

Ekim 2009'dan bu yana görev yapan Bongo, konferansa katılmak için Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim 2018'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği, Kral Faysal Hastanesindeki operasyon sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo, iyileşmeye başlayınca Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek tedavisinin devamı ve rehabilitasyon süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.

Taburcu olduğu 6 Aralık'tan bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.

Gabon'da 7 Ocak sabahı Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Bildiride, halen tedavi için gittiği Fas'ta bulunan Bongo'nun sağ elini oynatamadığı ve sadece iyi dileklerini paylaştığı yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, Cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği ifade edilmişti.

Darbeci askerlere yapılan müdahalede çıkan çatışmada darbecilerden 2'si ölmüş, 7'si tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:46
  1. Ali Bongo
  2. Gabon
  3. hükümet
  4. yemin töreni

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