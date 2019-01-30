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Gabon'da hükümette kısmi değişikliğe gidildi

Darbe girişiminden sonra kurulan yeni hükümette kabinedeki 5 koltuk değişti- Başbakan Julien Nkoghe Bekale:- "Önerim üzerine Cumhurbaşkanı Ali Bongo kararnameyle kabinedeki yeni isimleri onayladı"

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:48
Gabon'da hükümette kısmi değişikliğe gidildi

DAKAR (AA) - Gabon'da 7 Ocak'taki darbe girişiminden 8 gün sonra kurulan 38 koltuklu yeni hükümette kısmi kabine değişikliğine gidildi.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo tarafından 15 Ocak'ta atanan Başbakan Julien Nkoghe Bekale, Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan videoyla kabinedeki değişikliği duyurdu.

Başbakan Bekale, "Önerim üzerine Cumhurbaşkanı Ali Bongo kararnameyle kabinedeki yeni isimleri onayladı." diye konuştu.

Bu kararnameye göre, Devlet Bakanı, Ulusal Savunma ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna Rose Christiane Ossouka Raponda, Öngörü ve Kalkınma Programı Ekonomisi Bakanlığına Jean-Marie Ogandaga, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığna Biendi Maganga Moussouvou getirildi.

Su, Enerji, Kalkınma ve Maden Kaynaklarının Sanayileşmesi Bakalığına Emmanuel Norbert Tony Ondo Mba, Ticaret, Küçük Orta Ölçekli İşletmeler ve Sanayi Bakanılığına David Mbadinga atandı.

Bekale, toplamda 5 koltuğun değiştiği kabinedeki yeni atamalar hakkında açıklama yapmadı.

- Bongo tekerlekli sandalyede

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 24 Ekim'den bu yana yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Bongo, 14 Ocak'ta Fas'ın başkenti Rabat'tan ayrılarak başkent Libreville'de atadığı yeni hükümetin yemin törenine katılmıştı.

Gabon Cumhurbaşkanlığı tarafından medya ile paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Bongo'nun hükümet üyelerinin yeminini tekerlekli sandalyede oturarak kabul etmişti.

Ali Bongo, 83 gün sonra döndüğü ülkesinden rehabilitasyon sürecinin devamı için yeniden Fas'a dönmüştü.

- Bongo'nun rahatsızlanması ve darbe girişimi

Ekim 2009'dan bu yana görev yapan Bongo, Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim 2018'de rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği ortaya çıkan Bongo'nun, başkent Riyad'da başlayan tedavisi Fas Kralı 6. Muhammed'in daveti üzerine 29 Kasım'da gittiği Fas'ın başkenti Rabat'ta devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun yokluğunda Gabon'da 7 Ocak sabahı Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu. Küçük çaplı darbe girişimi birkaç saat içinde bastırılmıştı. 15 Ocak'ta yeni hükümeti atayan Bongo, anayasa gereği kabine üyelerinin yemin töreninde bulunmak üzere 83 gün sonra ülkesine dönmüştü.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:48
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