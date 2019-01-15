0553 313 94 23

Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, ülkesine dönüyor

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 3 aydır yurt dışında bulunan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Fas'tan ayrıldı

15 Ocak 2019 Salı 00:04
Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, ülkesine dönüyor

DAKAR (AA) - Afrika ülkesi Gabon'da, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 24 Ekim'den bu yana yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ülkesine dönmek üzere Fas'tan ayrıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Bongo, atadığı yeni hükümetin yemin törenine katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'tan (TSİ) 22.25'te ayrıldı.

Gabon'un Rabat Büyükelçisi ve yeni Dışişleri Bakanı Abdu Razzaq Guy Kambogo ile yeni Başbakan Julien Nkoghe Bekale'nin eşlik ettiği Bongo'nun, gece saatlerinde Gabon'un başkenti Libreville'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun yemin töreninin ardından bakanlar kuruluna başkanlık edeceği, sonrasında rehabilitasyon sürecinin devamı için Rabat'a döneceği belirtiliyor.

Ekim 2009'dan bu yana görev yapan Bongo, konferansa katılmak için Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği, Kral Faysal Hastanesindeki operasyon sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo iyileşmeye başlayınca, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek tedavisinin devamı ve rehabilitasyon süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.

Taburcu olduğu 6 Aralık'tan bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.

Gabon'da 7 Ocak sabahı Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Bildiride, halen tedavi için gittiği Fas'ta bulunan Bongo'nun sağ elini oynatamadığı ve sadece iyi dileklerini paylaştığı yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği ifade edilmişti.

Darbeci askerlere yapılan müdahalede çıkan çatışmada darbecilerden 2'si ölmüş, 7'si tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 00:04
  1. Cumhurbaşkanı Ali Bongo
  2. Gabon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da fabrika yangını
    1. Hatay'da fabrika yangını
    2. Üzerine tomruk düşen orman işçisi ağır..
    3. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao..
    4. Özhaseki'den Mansur Yavaş açıklaması
    5. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao..
    6. Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, ülkesine..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2019
    8. Katar'dan 'Şam Büyükelçiliği'..
    9. Perinçek'ten 'Esed' fırsatçılığı:..
    10. Irak Başbakanı Abdulmehdi ile Ürdün..
    11. Nijerya'da silahlı saldırıda 26 kişi..
    12. Tunus'ta Arap Baharı'nın 8. yıl dönümü..
    13. "İlk yapacağımız işlerden birisi 24..
    14. Çin'de Kanada vatandaşına verilen idam..
    15. TIR'a arkadan çarpan ticari taksi..
    16. Husilerin esirler komitesi heyeti..
    17. Polonya ayakta! Öldürülen belediye..
    18. Üzerine tomruk düşen işçi ağır yaralandı
    19. Katar'dan Körfez krizinin çözümü için..
    20. HTŞ'den Türkiye'ye destek: PKK...
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!