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Gabon Cumhurbaşkanı 40 gün sonra görüntülendi

Fas Kralı 6. Muhammed, Rabat'ta tedavi gören Ali Bongo'yu hastanede ziyaret etti- Krallığın servis ettiği fotoğrafta iki liderin karşılıklı oturduğu görüldü

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:32
Gabon Cumhurbaşkanı 40 gün sonra görüntülendi

DAKAR (AA) - Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Suudi Arabistan'a gittiği ve rahatsızlandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa görüntülendi.

Gabon ve Fas basınındaki haberlere göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Rabat'taki Kral 5. Muhammed Askeri Hastanesi'nde 29 Kasım'dan bu yana tedavi gören Bongo'yu ziyaret etti.

Krallık, ziyaretin fotoğrafını basına servis etti. Fotoğrafta, rahatsızlandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa görüntülenen Bongo ile Kral 6. Muhammed'in karşılıklı oturduğu görüldü.

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

Bongo'nun kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyat sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkmıştı.

İyileşmeye ve fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığı belitilen Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'a gitmişti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:32
  1. Ali Bongo Ondimba
  2. Fas
  3. Gabon

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