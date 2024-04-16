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Ekonomi Gabar'da petrol nasıl çıkartılıyor? Petrolün başkenti Şırnak'ta... Petrol gelişmesi: Yeni müjde an meselesi!
Ekonomi

Gabar'da petrol nasıl çıkartılıyor? Petrolün başkenti Şırnak'ta... Petrol gelişmesi: Yeni müjde an meselesi!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 21:43:00 - 2024-04-16 21:49:02
Gabar'da petrol nasıl çıkartılıyor? Petrolün başkenti Şırnak'ta... Petrol gelişmesi: Yeni müjde an meselesi!

Türkiye'nin petrol başkenti olarak anılan Şırnak Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı. Birçok ilimizde yapılan doğalgaz ve petrol arama çalışmaları devam ederken yeni bir müjdenin geleceğine inanılıyor. Yeni hedef ise 100 bin varilin üzerine çıkabilmek.

Şırnak Gabar'da günlük 100 bin varil hedefine adım adım yaklaşılıyor. Terörden temizlenen Şırnak Gabar, keşfedilen petrolle ayağa kalktı. 3 yıllık emek meyvesini vermeye başladı. Günlük 40 bin varil petrol üretilmeye başlandı.

Şehit Aybüke Yalçın petrol kuyusundan üretim görüntülendi. Petrol akışı böyle görüldü ve numune alındı. CNN Türk ekibi üretimi duyurdu: Kuyulara ise şehitlerimizin isimleri verildi. Bir kuyunun adı Şehit Aybüke Yalçın sahası, diğer kuyunun adı ise Esma Çevik. Yaklaşık 1 milyar varil petrol içeren kuyular yakından incelendi.

SONDAJ KULESİ VE SONDAJ BORUSU

Keşif yapılan kuyulara bu kuleler vasıtasıyla giriliyor. Yerin yaklaşık 2 bin 500 metre derinliğine iniliyor ve bazen de bu derinlik 4 bin 500 metrelere kadar ulaşabiliyor. Bu kuleler ile kuyuya inilip petrol çıkarılıyor. Çalışmalar ise yaklaşık 2.5 ay sürüyor. Derinlere inildikçe sondaj boruları devreye giriyor. Ne kadar derine inilirse o kadar sondaj borusu ekleniyor.

PETROL KUYUSU SAYISI ARTACAK

Türkiye'deki petrol kuyusu sayısı bunlarla sınırlı kalmayacak. Açılan petrol kuyusu sayısının 95'e çıkması hedefleniyor. Bölge için büyük bir istihdam katkısı sağlayacağı belirtiliyor. Aynı zamanda da Türkiye için de büyük bir öneme sahip.
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PETROL SAHASINDA 3 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

Petrol sahalarında 3 bin personelin çalıştığı belirtiliyor. Çalışmalar 7/24 aralıksız devam ediyor. Şırnak Gabar'ın dışında Hakkari ve Van'da da çalışmalar devam ediyor. Burada da yeni keşifler var. Yeni kuyuların açılması bekleniyor.

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