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G7 Zirvesinin yankıları! Trump’ın teklifine Rusya’den flaş cevap

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi için gittiği Fransa’da, Rusya'nın gelecek yılki toplantıya davet etmesinin 'mümkün olduğunu' bir kez daha dile getirdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:47
G7 Zirvesinin yankıları! Trump’ın teklifine Rusya’den flaş cevap

Fransa'daki G7 Zirvesi kapsamında temaslarına başlayan ABD Başkanı Donald Trump, kahvaltı için İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Trump, gelecek yıl ABD'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Rusya'yı davet etmesinin mümkün olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Rusya'dan cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu açıklamaya hızlı bir yanıt verdi ve "Böyle bir davet gelirse Kremlin değerlendirecektir" açıklaması yaptı.

Trump 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannisile birlikte gerçekleştireceği toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın G7'ye geri dönmesine ve grubun çalışmalarının G8 formatında devam etmesine itiraz etmeyeceğini kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise somut öneriler bekledikleri yönünde bir cevap vermişti.

2014'teüyeliği fes edilmişti

Rusya'nın G8 üyeliği, topluluğunun diğer yedi üyesi tarafından, 2014'te Kırım'ın yasadışı ilhakı ve Ukrayna politikası gerekçe gösterilerek askıya alınmıştı.

‘Brexıt için doğru kişi’

Öte yandan Trump, İngiltere'nin eski başbakanı Theresa May'in istifası süresince fazlaca dahil olduğu ve İngiliz siyasilerin tepkisini çektiği Brexitkonusuna da değindi.

Johnson'ın AB'den ayrılma konusundaki duruşuna destek veren Trump, gazetecilerin "Brexit için bir tavsiyeniz var m?" sorusuna "Onun tavsiyeye ihtiyacı yok, bu iş için doğru kişi" yanıtını verdi.

 

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:47
  1. Brexıt
  2. Theresa May
  3. İngiltere
  4. Kırım
  5. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  6. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
  7. Beyaz Saray
  8. Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannisile
  9. G7 Zirvesi
  10. Fransa
  11. ABD
  12. ABD Başkanı Donald Trump
  13. Boris Johnson
  14. Rusya

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