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Korona Virüs G7 ülkelerinden flaş 'aşı' kararı! 1 milyar doz aşı hibe edecekler
Korona Virüs

G7 ülkelerinden flaş 'aşı' kararı! 1 milyar doz aşı hibe edecekler

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin ihtiyaç sahibi ülkelere 100 milyonu İngiltere'den olmak üzere toplam 1 milyar doz Covid-19 aşısını Covax programı aracılığıyla hibe etmek üzere anlaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 17:56:00 -
G7 ülkelerinden flaş 'aşı' kararı! 1 milyar doz aşı hibe edecekler

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde 2 yıl içerisinde ilk kez gerçekleştirilen G7 zirvesi ardından yaptığı açıklamada Jonhson, "Dünya bizden bencil, milliyetçi yaklaşımları reddetmemizi ve tüm diplomatik, ekonomik ve bilimsel gücümüzü Covid'i sonsuza kadar yenmek için kanalize etmemizi" bekliyordu diye konuştu.

Dünya ülkelerinin aşılamasında rol alarak G7'nin demokratik değerlerinin de gösterileceğini belirten Johnson, bu durumun "tarihin en büyük tıbbi başarısı" olacağını dile getirdi.

Johson, bağışın ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmadığı ve G7'nin ahlaki bir başarısızlığı olduğu yönündeki eleştirileri ise reddetti.

İngiltere'nin Oxford-AstraZeneca aşısındaki müdahilliğini hatırlatan Johnson şöyle devam etti:

"Hali hazırda 1,5 milyar doz aşı dağıtıldı. Bunların 500 milyonu, Birleşik Krallık hükümetinin Oxford bilim insanları ve AstraZeneca ile maliyetine dağıtmak için yaptığı anlaşmanın bir sonucu. Bence bu ülkedeki [İngiltere] insanlar bununla gurur duymalı."

Johnson, iyi gittiklerini belirtti ve "Elimizden geldiğince hızlı aşı üretiyoruz ve elimizden geldiğince hızlı dağıtıyoruz" diye ekledi.

Ayrıca Johnson, gelecek yılın sonuna kadar tüm dünyayı aşılama hedefinin "büyük ölçüde bugün buraya gelen ülkelerin çabaları sayesinde" olacağını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

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