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G7 maliye bakanlarının gündemi "dijital vergi, Libra ve siber riskler"

Fransa, ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, yarın Paris'in kuzeyindeki Chantilly'de bir araya gelecek- Dijital vergi, Facebook'un kripto para birimi Libra ve siber riskler, toplantının ana gündem maddeleri olacak- G7 maliye bakanlarının toplantısından sonra Fransa'nın güneyindeki Biarritz'te 24-26 Ağustos'ta G7 Liderler Zirvesi yapılacak

16 Temmuz 2019 Salı 11:01
G7 maliye bakanlarının gündemi "dijital vergi, Libra ve siber riskler"

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Fransa, ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanlarının yarın başlayacak toplantısının ana gündeminde, dijital vergi, Facebook'un kripto para birimi Libra ve siber riskler olacak.

G7 ülkelerinin maliye bakanları, 17-18 Temmuz'da Paris'in kuzeyindeki Chantilly'de bir araya gelecek.

G7'nin eşitsizliğe yönelik daha geniş çaplı planının bir parçası olarak adil vergilendirmeyi görüşecek olan maliye bakanlarının gündeminde, dijital verginin yanı sıra Facebook'un kripto para birimi Libra ve siber riskler de olacak.

Toplantının, Fransa Ulusal Meclisi'nin, Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını 11 Temmuz'da onaylamasından sonra yapılması dikkati çekiyor. Fransa Ulusal Meclisi'nin kabul ettiği yeni yasaya göre, internet devleri, Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek.

Fransa'nın söz konusu vergisine karşı ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Fransa'da ABD şirketlerini haksız şekilde hedef alan dijital hizmetler vergisi konusunda soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın internet devlerini vergilendirmesi konusunda ABD'nin soruşturma başlatacağı açıklamasına ilişkin, müttefik ülkelerin sorunları tehdit yoluyla değil, başka yöntemlerle çözmesi gerektiğini söylemişti.

Fransa'nın onayladığı vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak. Google, Amazon, Facebook, Apple ve Instagram gibi daha çok ABD merkezli yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

Paris'in bu vergisinin, G7 Maliye Bakanları Toplantısı'nda tartışmalara yol açması ve 24-26 Ağustos'ta yapılacak G7 Liderler Zirvesi'ni gölgelemesi beklenirken, ABD ve Avrupa arasındaki ticari ihtilaflarda da yeni bir sayfanın açılmasına yol açabileceği öngörülüyor.

AB ülkelerinde dijital vergi konusunda ABD'nin kendi şirketlerini korumak için misilleme yapacağı endişesiyle daha önce fikir ayrılıkları oluşmuş, bu konuda kıtada ortak bir karar alınamamıştı.

Fransız yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda, AB'de, Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirlerinin vergilendirilmesi için ortak bir anlaşma olmaması halinde Fransa'nın bu yıldan itibaren büyük şirketlere ulusal seviyede vergi uygulayacağını duyurmuştu.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, daha önce yaptığı açıklamada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) dijital şirketlere yönelik asgari vergilendirme konusunda bir anlaşmaya varılmasını beklediklerini söylemişti.


- OECD, 2012'den beri çalışıyor


Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (MAKA-BEPS Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı üzerinde 2012 yılından bu yana çalışan OECD'den, bu yılın mart ayında yapılan açıklamada, "Ekonominin Dijitalleşmesinin Yol Açtığı Mali Zorlukların Giderilmesine Dair Anlaşma" adı altında dünyadan yaklaşık 130 ülkenin, "dijital devlerin faaliyette bulundukları ve kar ettikleri yerlerde vergilendirilmesi" prensibi üzerinde anlaştığı duyurulmuştu.

Konu, Osaka'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde gündeme gelmiş ancak ülkeleri bağlayan herhangi bir karar alınmamıştı. Vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolara varan kaybı önlemeyi hedefleyen MAKA Eylem Planı'nın gelecek yıl karara bağlanması bekleniyor. MAKA Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesi halinde gelişmekte olan ülkelerin, dijital şirketlerden toplayamadıkları vergileri toplamaya başlaması öngörülüyor.

Fransa'nın, dijital şirketlerin vergilendirilmesi konusunda küresel bir çözüm olduğu anda söz konusu dijital vergiyi yürürlükten kaldıracağı belirtiliyor. Bu arada, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkeleri de kendi dijital vergileri üzerinde çalışmalar yapıyor.

Dijital ekonominin devlerinin, sadece merkez binalarının bulunduğu ülkelere vergi ödemesi toplumsal tepkilere neden oluyor. Google ya da Facebook, İrlanda gibi vergi avantajı olan ülkelere merkez binasını kuruyor ve burada düşük vergi ödüyor. Bu firmalardan vergi alamayan hükümetlere, kamuoyunun baskısının giderek artması da dikkati çekiyor.


- Facebook'un kripto parası G7'de tartışılacak


Kripto para birimleri, kritik altyapılara ve bilişim sistemlerine yönelik siber riskler, bu risklerin yönetimi ve transferinin doğru bir şekilde yapılabilmesi de G7 Maliye Bakanları Toplantısı'nın gündeminde bulunuyor.

Sosyal paylaşım platformu Facebook'un, 2020'de yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurması finansal çevreler tarafından yakından takip edilirken, kripto paraların merkez bankaları için bir zorluk oluşturduğu belirtiliyor.

Facebook'un söz konusu kripto para biriminin, endişelerin giderilmeden ve gerekli izinler alınana kadar kullanılması beklenmiyor. Avrupa'nın önde gelen maliye bakanlıkları, "Libra'nın avro için bir tehdit olduğu" değerlendirmesi yapıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure liderliğindeki çalışma grubunun kripto para birimlerine ilişkin ilk bulgulardan oluşacak bir raporu, G7 Maliye Bakanları Toplantısı'nda sunması bekleniyor.

Uzmanlar, dünyanın en büyük sosyal ağlarından birini yöneten Facebook’un geleneksel finansal sistemi değiştirebileceği, merkez bankalarının kripto para birimlerine daha fazla yabancı kalamayacağı öngörüsünde bulunuyor.

Birçok merkez bankasının Facebook'un Libra biriminin uygulanmasının düzenleme, vergi, para politikası ve ödemeler konusuna ilişkin sonuçlarını incelemeye aldığı belirtilirken, G7 grubunun dönem başkanlığını yürüten Fransa da kripto para birimleri konusundaki gelişmelere seyirci kalmayarak merkez bankalarının Libra gibi kripto para birimlerini nasıl düzenleyebileceğini incelemek için G7 bünyesinde bir görev grubu oluşturdu.

- IMF Başkanlığı da G7 gündeminde


Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için aday gösterilen Christine Lagarde'den boşalacak Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığı konusunun da G7 Maliye Bakanları Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

Geçmişte IMF'nin çoğu başkanı Avrupalı olurken, bu konuda Almanya Başbakanı Angela Merkel, "IMF Başkanı'nın Avrupalı olması gerektiğini düşünüyorum. Dünya değişti. Bunun için mücadelemiz gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

G7 Maliye Bakanları Toplantısı'ndan sonra Fransa’nın güneyindeki Biarritz'te de 24-26 Ağustos'ta G7 Liderler Zirvesi yapılacak.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:01
  1. dijital para
  2. dijital vergi
  3. Facebook
  4. G7
  5. G7 Maliye Bakanları

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