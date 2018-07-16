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G7 dışişleri bakanlarından Malezya uçağı mesajı

G7 dışişleri bakanları, 2014 yılında Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin yıl dönümünde ortak mesaj yayınladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:51
G7 dışişleri bakanlarından Malezya uçağı mesajı

G7 Dönem Başkanı sıfatıyla Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak, 17 Temmuz 2014 tarihinde Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçan Malezya Hava Yollarının MH17 sefer sayılı uçağının düşürülmesini en güçlü şartlarda kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Söz konusu uçakta 298 mürettebat ve yolcu bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'nın liderlik ettiği bağımsız bir soruşturma olan Ortak Soruşturma Ekibi'nin (OSE) çalışmalarını tam olarak destekliyoruz. Ortak Soruşturma Ekibi'nin, Rusya’nın MH17’nin düşürülmesindeki rolüne dair bulguları zorlayıcı, önemli ve derinden rahatsız edici şekildedir. G7 olarak, BM Güvenlik Konseyi'nin 2166 sayılı kararının, bütün devletlerin hesap verebilirlik noktasında iş birliği yapmalarını emrettiğini hatırlatıyoruz. Avustralya ve Hollanda’ya verdiğimiz desteğimizle, Rusya’nın bu olaydaki rolünün ortaya çıkması, olayın kurbanları için hakikatin tesis edilmesi ve adaletin sağlanması için tam olarak iş birliği çağrısında bulunuyoruz."

"Kurallara dayalı uluslararası bir düzende, bir sivil uçağı ele geçiren ve düşüren Rus kökenli BUK füzesinin fırlatılması kabul edilemez. Bu eylemleri yapanlar olaydan sorumlu tutulmalıdır. Bu amaçla, Rusya'yı, uluslararası hukukun olası ihlalleri ile ilgili tüm soruları açıklamak için iyi niyetle Avustralya ve Hollanda ile doğrudan ilişki kurmaya davet ediyoruz. Bir kez daha MH17'nin kurbanlarının ailelerine en derin başsağlığı diliyoruz. Her yerde, her zaman ve her koşulda tehdit ederek saldırgan eylemlerde bulunanların cezasız kalmasına karşı birlikte duruyoruz." 

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:51
  1. İngiltere
  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. İtalya
  5. Japonya
  6. Japon
  7. Malezya
  8. Rusya
  9. Ukrayna
  10. Fransa
  11. Avustralya
  12. Kanada
  13. Avrupa Birliği
  14. Belçika
  15. Hollanda
  16. Dışişleri Bakanlığı
  17. Kuala Lumpur
  18. 8 Mart

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