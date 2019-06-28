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Theresa May'den Putin'e sert tepki: Her türlü gayreti göstereceğiz!

G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’ya yapılan kimyasal saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma 13:52
Theresa May'den Putin'e sert tepki: Her türlü gayreti göstereceğiz!

Osaka’daki G20 Zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşme öncesinde BBC’ye açıklamalarda bulunan May, geçen yıl İngiltere’nin Salisbury kentinde Skripal ile kızına yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere’nin Rus askeri istihbaratında çalıştığını öne sürdüğü iki kişinin gerçekleştirdiğini iddia ettiği saldırıyı “aşağılık” diye nitelendiren May, “Rusya kendi vatandaşlarının iadesine izin vermiyor ancak bu iki kişi için Avrupa tutuklama emri çıkarıldı ve Rusya’nın dışına adım atmaları halinde adalet önüne çıkarılmaları için her türlü gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.

"Rusya dünya çapında istikrarı bozucu davranışlarına bir son vermeli"

Rusya’nın “eylemlerinin farkına varması” gerektiğini belirten May, “Rusya dünya çapında istikrarı bozucu davranışlarına bir son vermeli. Buna dezenformasyon ve siber saldırılar da dahildir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan G20 Zirvesi'nden basına yansıyan fotoğraflarda May ile Putin’in ikili görüşme öncesi el sıkıştıkları esnada İngiliz Başbakan'ın gülümsememesi ve son derece ciddi bir yüz ifadesi takınması dikkati çekti. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:52
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  10. G20 Zirvesi

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