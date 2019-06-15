G20 ülkelerinin enerji ve çevre bakanları Japonya’da

G20 üyesi ülkelerin enerji ve çevre bakanları Japonya’da bir araya geldi.

G20 üyesi ülkelerin enerji ve çevre bakanları iki gün sürecek toplantılar dizisi kapsamında Japonya’nın Nagano Eyaleti’ndeki Karuizawa kasabasında bir araya geldi. Japonya Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ve Çevre Bakanı Yoshiaki Harada’nın başkanlık ettiği zirvede Türkiye’yi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez temsil etti.

Zirve açılışında konuşan Japonya Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, günümüzde iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının hız kazandığını, ancak küresel ekonomi için enerji arzının istikrarının da çok önemli olduğunu belirtti. Seko, dünyanın bu farklı konuları aynı anda çözüme ulaştıracak politikalara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıda Türkiye’de enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma için yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Japonya Çevre Bakanı Yoshiaki Harada da, küresel çevre sorunlarıyla başa çıkabilmek için, çevre koruma ile ekonomik büyüme arasında olumlu bir dengeye ulaşmanın şart olduğunu vurguladı.

Enerji güvenliği masada

İki gün sürecek toplantıların ilk gününde, katılımcıların Umman Körfezi’ndeki petrol tankeri saldırılarını takiben enerji güvenliği konusunu masaya yaptırması bekleniyor. G20 üyesi ülkelerin bakanları, ayrıca okyanuslardaki kirlilik ve plastik atık sorunu gibi konuları da ele alacak. Bakanların yarın, zirvenin son günündeortak bir bildiri yayınlayacakları belirtildi.