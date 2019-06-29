0553 313 94 23

G20 OsakaZirvesi

Zirveye katılan 37 devlet ve hükümet başkanı, Osaka'daki G20 zirvesinin ikinci gününe hazırlanıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 03:01
G20 OsakaZirvesi

OSAKA (AA) – Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi’nin ikinci gününde liderler, kadının güçlendirilmesini, eşitsizliği, kapsayıcılığı, sürdürebilir kalkınma hedeflerini, küresel altyapı yatırımlarını, küresel sağlığı, iklim değişikliğini, çevre ve enerji sorunlarını masaya yatıracak.

Zirvenin ilk gününde liderler, " Dijital Ekonomi" temalı özel etkinliğe katılarak Japonya’nın bu yılki G20 başkanlığında hızla gelişen dijital ekonomi için yeni kuralları oluşturmak için sunduğu “Dijital Ekonomide Osaka Yolunu” tartıştı.

Daha sonra liderler, zirvenin “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar” temalı ilk oturumuna katılarak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun ticari sistemini geliştirmek için birlikte çalışmayı tartışarak, Çin ve ABD arasındaki ticari ihtilafların giderilmesi çağrısı yaptı.

Birçok lider, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki devam eden ticari gerginliklerin küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu risklere vurgu yaptı.

Bugün de liderler kadının güçlendirilmesini, eşitsizliği, kapsayıcılığı, sürdürebilir kalkınma hedeflerini, küresel altyapı yatırımlarını, küresel sağlığı, iklim değişikliğini, çevre ve enerji sorunlarını masaya yatıracak ve yoğun ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi’nin ilk gününde katıldığı oturumların ardından ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan bu doğrultuda , Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya gelmiş, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ayrı ayrı kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de yine oturumlara iştirak edecek ve ikili temaslarını sürdürecek. Erdoğan zirvenin son gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Theresa May ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 03:01
  1. - Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
  2. Dijital ekonomi
  3. G20
  4. Osaka liderler zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    2. ABD, Katar'a F-22 Raptor uçağı..
    3. G20 OsakaZirvesi
    4. Trump’tan Kim’e sınırda görüşme teklifi
    5. Putin halefiyle ilgili soruya cevap..
    6. 300 bin lira rüşvet isteyen öğretim..
    7. Charlottesville saldırganı ömür boyu..
    8. 2019 Afrika Uluslar Kupası
    9. Darbeci Hafter grubundan Türkiye'ye..
    10. Askerden önce son konserlerini verdiler
    11. Muğla'da cinayet
    12. Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz..
    13. Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 1..
    14. Hatay’da Hint keneviri operasyonu
    15. Jandarma huzur uygulamasında 35 şahıs..
    16. Şanlıurfa'da patlayıcı madde ele..
    17. Valilikten Ceylanpınar’daki terör..
    18. Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
    19. Akdamar Adası’nda çok dilli konser
    20. Putin ve May'in G20'deki görüşmesi
    21. Polislerin "özel çocukları" konser verdi
    22. 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An"..
    23. Köyden topladıkları mantarı yiyen 6..
    24. Kadın çiftçiler yarışıyor bilgi ve..
    25. Bayburt’ta bedelli askerlerin yemin..
    26. Konyaspor, oyuncu Alper Uludağ ile..
    27. Yürüyüş yaparken nelere dikkat edilmeli?
    28. Koalisyon güçlerinden Taiz'e hava..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2019
    30. Futbol: Kupa Amerika
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!
    Tepkiler çığ gibi çoğalınca açıklama yaptı... Ahlaksız Metin Uca’dan pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Ertuğrul Günay, 'Toplantılara katılıyorum' deyip açıkladı! İşte Babacan'ın yeni partideki görevi
    Ertuğrul Günay, 'Toplantılara katılıyorum' deyip açıkladı! İşte Babacan'ın yeni partideki görevi
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık