G20 OsakaZirvesi

OSAKA (AA) – Japonya'nın Osaka kentinde devan eden G20 Zirvesi’nin ikinci gününde liderler, kadının güçlendirilmesini, eşitsizliği, kapsayıcılığı, sürdürebilir kalkınma hedeflerini, küresel altyapı yatırımlarını, küresel sağlığı, iklim değişikliğini, çevre ve enerji sorunlarını masaya yatıracak.

Zirvenin ilk gününde liderler, " Dijital Ekonomi" temalı özel etkinliğe katılarak Japonya’nın bu yılki G20 başkanlığında hızla gelişen dijital ekonomi için yeni kuralları oluşturmak için sunduğu “Dijital Ekonomide Osaka Yolunu” tartıştı.

Daha sonra liderler, zirvenin “Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar” temalı ilk oturumuna katılarak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun ticari sistemini geliştirmek için birlikte çalışmayı tartışarak, Çin ve ABD arasındaki ticari ihtilafların giderilmesi çağrısı yaptı.

Birçok lider, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki devam eden ticari gerginliklerin küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu risklere vurgu yaptı.

Bugün de liderler kadının güçlendirilmesini, eşitsizliği, kapsayıcılığı, sürdürebilir kalkınma hedeflerini, küresel altyapı yatırımlarını, küresel sağlığı, iklim değişikliğini, çevre ve enerji sorunlarını masaya yatıracak ve yoğun ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi’nin ilk gününde katıldığı oturumların ardından ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan bu doğrultuda , Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya gelmiş, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ayrı ayrı kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de yine oturumlara iştirak edecek ve ikili temaslarını sürdürecek. Erdoğan zirvenin son gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Theresa May ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.



