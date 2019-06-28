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G20 öncesi "liberalizm" tartışması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:-"Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı, nüfusun büyük bölümünün çıkarlarıyla çatışır hale geldi"- (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk:- "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik, kişi kültleri ve oligarkların yönetimi"

28 Haziran 2019 Cuma 11:52
G20 öncesi "liberalizm" tartışması

OSAKA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, G20 Zirvesi öncesinde "liberalizm hükümsüz kaldı" yorumunda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik, kişi kültleri ve oligarkların yönetimi" sözleriyle yanıt verdi.

Tusk, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi öncesinde, İngiliz gazetesi Financial Times gazetesine verdiği röportajda Putin'in "liberalizmin hükümsüz kaldığına" dair yaptığı yorumları eleştirdi.

Avrupalıların liberal demokrasiyi sonuna kadar savunması ve teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Tusk, "Her kim liberalizmin hükümsüz hale geldiğini iddia ediyorsa aslında özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının hükümsüz hale geldiğini söylüyor demektir." ifadesini kullandı.

Tusk, Putin'in liberalizmin hükmünün kalmadığı görüşünün anlamlı olmadığını ifade ederek, "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik, kişi kültleri ve oligarkların yönetimi... Her ne kadar bunlar bazen etkili gibi görünse de... Biz Avrupalılar olarak liberal demokrasiyi sonuna kadar, kararlılıkla savunmak ve teşvik etmek üzere burada bulunuyoruz." diye konuştu.

Rus lider Putin, Financial Times'ta bugün yayımlanan röportajda "Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı, nüfusun büyük bölümünün çıkarlarıyla çatışır hale geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Her iki lider de G20 Zirvesi için Japonya'nın Osaka kentinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:52
  1. (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk
  2. G20
  3. liberalizm

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