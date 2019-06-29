0553 313 94 23

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi

G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisinde, “korumacılık” ifadesi kullanılmayarak, “serbest” ve “adil” bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı-Bildiriden: - “Özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturmak ve pazarlarımızı açık tutmak için çabalıyoruz”- Japonya Başbakanı Şinzo Abe:- “Küresel ekonomi, ticari gerilimler devam ettikçe aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalmaya devam edecek”

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:41
G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi

OSAKA (AA) - Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20’nin Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, “korumacılık” ifadesi kullanılmayarak, “serbest” ve “adil” bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.

Japonya’nın dönem başkanlığında Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. İki gün süren zirvenin ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 43 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, küresel “ekonomik büyümenin” düşük kaldığı uyarısı yapılırken, ticari ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulandı.

ABD, Çin ve diğer ülkeler arasında artan ticaret ihtilaflarına bildiride yer verilmezken, elektronik ticaret, akıllı zeka ve nesnelerin internetinin ortaya çıkardığı acil zorluklara karşı daha fazla çalışılmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Ticaret ve yatırım için risklerin değerlendirilmesine devam edileceğine ve bu risklerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağına işaret edilen bildiride, “Özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturmak ve pazarlarımızı açık tutmak için çabalıyoruz.” ifadesine yer verildi.

G20 liderleri, sonuç bildirisinde, ticaret ve yatırımlar konusunda, pazarları açık tutacaklarını ve Dünya Ticaret Örgütü’nün gerekli olan reformları destekleyeceklerini belirtirken, bu konuda küresel “eşit şartlar” oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.


- Küresel ekonomi ve ticari gerilimler


Japonya Başbakanı Şinzo Abe, zirve sonunda düzenleği basın toplantısında, iklim değişikliği konusunda G20 üyeleri arasında "büyük görüş farklılıkları" olmasına rağmen, liderlerin ortak bir zemin bulduklarını söyledi.

G-20 liderlerinin üye ülkelerin güçlü küresel ekonomik büyümeye öncülük etmesi gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirten Abe, “Küresel ekonomi, ticari gerilimler devam ettikçe aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalmaya devam edecek.” yorumunu yaptı.

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 37 devlet ve hükümet başkanı ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Osaka’da zirvede liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaptı.

Suudi Arabistan, gelecek yıl G20 dönem başkanı olarak Kasım 2020'de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:41
  1. G20
  2. G20 Liderler Zirvesi
  3. Japonya
  4. Osaka
  5. sonuç bildirgesi
  6. Ticaret
  7. yatırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de 120 adet ecstasy ele geçirildi
    1. Mardin’de 120 adet ecstasy ele..
    2. Özbekistan’da ilk kadın rektör atandı
    3. Valentine Ozornwafor, Galatasaray’ın..
    4. 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
    5. Kars’ta “göçmen” uygulaması yapıldı
    6. Organizasyon nasıl yapılır ve ne..
    7. Iğdır’da sarı altın festivali başladı
    8. Devrilen karayolları tabelası trafiği..
    9. Deniz veya havuza girecekler dikkat
    10. Milyon dolarlık klasik araçların..
    11. Beyazgül, Kuzey Makedonya’da
    12. Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası..
    13. Mardin’de asayiş uygulaması
    14. İşe başladığı gün kamyonu devirdi
    15. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    16. Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu..
    17. İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    20. Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev..
    21. Transferde bomba patladı! 1 yıl daha..
    22. Çanakkale’deki kazanın ateşi Bursa’ya..
    23. Libyalı Hafter güçlerinin sözcüsünden..
    24. Kimse bunu beklemiyordu! Trump'tan Kim..
    25. Devrilen traktörün altında kalan..
    26. Odunpazarı Belediyesi’nde hizmet içi..
    27. Antalya’da ambulans kazası: 1 yaralı
    28. G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi
    29. Girdikleri evden bir şey çalmadan..
    30. Başkan Erdoğan: "Mobbing yalanını..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı