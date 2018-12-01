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G20 Liderler Zirvesi sona erdi

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:29
G20 Liderler Zirvesi sona erdi

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Bu yıl ev sahipliğini Arjantin'in yaptığı ve 19 lider ile Avrupa Birliği'nin katıldığı zirve G20 Liderler Bildirgesi'nin imzalanmasıyla sona erdi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri zirvenin kapanış konuşmasında, doğal çevrenin korunmasının bu yüzyıldaki zorlu işlerden biri olduğunu belirterek "Sürdürülebilir iklim, bizim ve gelecek nesillerin geleceğini riske atmamak için acil ve birlikte çalışmamızı gerektiriyor." dedi.

Ülkesinin Paris Anlaşması'na güçlü şekilde bağlı olduğunu vurgulayan Macri, "Sürdürülebilir tarım üretimini ve milli parkların oluşturulmasını teşvik ediyoruz. Sürdürülebilir gelişim ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerimizin pusulasındaki rotasıdır." ifadesini kullandı.

G20 Zirvesi gelecek yıl Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:29
  1. Arjantin
  2. Buenos Aires
  3. G20

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