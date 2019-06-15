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G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Türkiye'nin dönem başkanlığında dile getirilen, enerjiye erişim aksiyon planını bugüne kadarki dönem başkanlarının sahiplenmesi önemli ancak küresel olarak ulaşmak istediğimiz amaca gitmek için devamlılık, takip, denetim ve koordinasyon daha önemli" - "Geçen yıl Arjantin'in dönem başkanlığında, ülkelerinden göçmek zorunda kalan insanların enerjiye erişim planına da vurgu yapılmıştı. Bu yıl da bu toplantıda bu vurgunun yapılması gerektiğine inanıyorum"

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:56
G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı

NAGANO (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin dönem başkanlığında dile getirilen enerjiye erişim aksiyon planını bugüne kadarki dönem başkanlarının sahiplenmesi önemli ancak küresel olarak ulaşmak istediğimiz amaca gitmek için devamlılık, takip, denetim ve koordinasyon daha önemli." dedi.

Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Nagano kentinin Karuizawa kasabasında düzenlenen G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ortak oturumunda konuşan Dönmez, G20 kapsamında ilk defa enerji ve çevre bakanlarının toplantıda bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, çevre ve enerji gibi iki önemli, birbiri ile son derece ilişkili konunun beraberce bu toplantıda ele alınmasının, küresel anlamda sorunların çözüme ulaşması açısından daha önemli olduğunu belirtti.

Bu yıl dijitalleşme ve inovasyonun, G20 Enerji ve Çevre Çalışma Grubunda tartışılmasının da önemine işaret eden Dönmez, "Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre 2030'a kadar elektrikli araç satışının 23 milyona ulaşacağı beklenmektedir. 2017'de 2 milyon olan elektrikli araç satış rakamı 2018'de 5,1 milyona çıktı. Bu gibi küresel elektrik talep artışlarını etkileyecek gelişmeleri inovatif çözümlerle karşılayabiliriz." ifadesini kullandı.

Bu nedenle bu yıl küresel anlamda kamu ve özel sektör için finansal çözümleri de içeren inovasyon aksiyon planı hazırlandığını aktaran Dönmez, inovatif çözümlerin, çevre hassasiyetine ve enerji dönüşümüne pozitif anlamda da katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Ülkelerin kendi dönem başkanlıklarında farklı aksiyon planlarını geliştirdiğini, bunların sadece gönüllülük esaslı çalışıldığını ve sonuca ulaşmada yeterli olmadığını vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dönem başkanlığında dile getirilen enerjiye erişim aksiyon planını bugüne kadarki dönem başkanlarının sahiplenmesi önemli ancak küresel olarak ulaşmak istediğimiz amaca gitmek için devamlılık, takip, denetim ve koordinasyon daha önemli. Aynı zamanda geçen yıl Arjantin'in dönem başkanlığında, ülkelerinden göçmek zorunda kalan insanların enerjiye erişim planına da vurgu yapılmıştı, bu yıl da bu toplantıda bu vurgunun yapılmasının gerektiğine inanıyorum."

Toplantıda, Dönmez'e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:56
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı

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