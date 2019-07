Güngör Büyükçınar

Bütün dünya devletleri İstanbul’da yapılan Belediye Başkanlık Seçimi öncesi iç düşmanlar dış düşmanlar adeta atağa kalkarak CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanmasını oysa AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın ise seçimi kaybetmesi için çeşit çeşit yalan dolan beyanatlar ile Binali Yıldırım’ın netice olarak seçimi kaybetmesinde muaffak oldular. Çünkü biliyorlar ki İstanbul Belediye Başkanlık Seçimini Ak Parti’nin kaybetmesi demek. İleride yapılacak her türlü seçimlerde de Ak Parti’nin muhtelemen birçok seçimleri de kaybetmesi olacaktır. Böylece Ak Parti ve Tayyip Başkan’ın Türkiye’de ve uluslararası camiada her türlü liderlik vasfını ve güvenirliğini kaybetmesi sağlanacaktır. Böylece dış güçlerin eli güçlenecek.Türkiye ise zayıf ve güçsüz duruma düşürülecek.

Bu konuda maalesef her gün ince ince hesaplar yapan dış güçler böylece çeşit çeşit sudan sebeplerle Tayyip Başkanı hedef tahtasına koyarak 2023-2071 hedefleri arasında yaptığımız, yapacağımız düşmanların silahlarından, uçaklarından daha üstün silahlara, teknolojilere, Türkiye’nin ulaşabilmesini önlemek için gece gündüz her türlü kirli ve şeytani planlarıyla müslümanları birbirine kırdırarak dış güçler başta ABD ve diğer güçler kendilerini yormadan başta Türkiye, İran ve tüm Ortadoğu ülkelerinin üstüne oturmak ve tabii petrolün üstüne oturmak için sanki ağızlarını açmışlar müslüman ülkeleri her an yutacak gibi bekleşip duruyorlar.

İşte bak görüyorsunuz en ufak detayları bile değerlendiren ABD, Fransa, Almanya Türkiye’de Belediye Başkanlık Seçimlerine bile el atmışlar. Ve ben korkarım ki muhtarlık seçimlerine de el atarlarsa hiç şaşmam. Ve maalesef ülkemizin bu kritik durumunu bilhassa İstanbullu seçmenler seçim sonrası hemen G20 dünya liderleri toplantısına gidecek olan Tayyip Başkanın Türkiye’nin her türlü menfaatlerini koruyup, kollamak için G20 Japonya toplantısına gitmeden önce İstanbullu seçmen kardeşlerimiz Tayyip Başkanın İstanbul seçim yenilgisini de omuzlarına yükleyerek adeta Japonya’ya gönderiverdiler. Tabii hemen akabinde Kılıçdaroğlu hiç durur mu...

Bakın yine sistem değişikliği adı altında Türkiye’nin tekrar parlamenter sisteme geçilmesi için bir referanduma gidilmesini ön görerek Ak Parti ve Tayyip Başkanın sadece İstanbul değil İzmir, Ankara, Bolu gibi daha birçok yerlerde belediye seçimlerini kaybettiğini göz önüne alan Kılıçdaroğlu aslında şöyle demek istiyor; Seçim olsa her türlü seçimleri kaybedecek bir Türk liderini omuzları dik duran G20 dünya liderlerinin karşısına İstanbul seçimi yenilgisiyle gönderiyoruz. Oysa Kılıçdaroğlu parlamenter referandum seçimini biraz sabredip, G20 toplantısı sonrası söylese daha iyi olmaz mıydı? Acaba insan düşünüyor bu referandum seçimi mevzusunu biraz olsun sorgulamak gerekmez mi? Bakın yıllarca hep parlamenter sistemi ile idare edildik de ne oldu. Başta CHP ülkeye ne getirdi.

Görüyorsunuz işte hep başörtüsüyle uğraşıp dururken şöyle bir gün olsun başlarını kaldırıp da ne ilaç sanayisine ne silah sanayisine hiç el attılar mı?. Böyle bir partinin parlamenter sistemi istemeye hiç hakkı yok. Böyle seçim istemelerinde ise en son konuşacak varsa o da CHP. Bakın Muharrem İnce’nin devamlı söylediği güzel bir sözü “Yenildik de yenildik..”