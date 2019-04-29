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G-SHOCK Touch Turkey Tour’un Bursa ayağı tamamlandı

G-SHOCK Touch Turkey Tour’un Bursa ayağı 27-28 Nisan tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:05
G-SHOCK Touch Turkey Tour’un Bursa ayağı tamamlandı

G-SHOCK Touch Turkey Tour’un Bursa ayağı 27-28 Nisan tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşti. İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde 116 kişi katılım sağlarken, ilk 10’a giren isimler belli oldu. 28 Nisan’da ise yüzlerce sporcu Kent Meydanı AVM’de çeşitli etkinliklere katılırken, Big Jump etkinliğiyle keyifli vakit geçirdiler.



G-SHOCK Touch Turkey Tour’un Bursa ayağı 27-28 Nisan tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşti. G-SHOCK Touch Turkey Tourilk etap mücadeleleri 27 Nisan’da şehir merkezinde bir AVM’de yapıldı. 116 sporcunun katıldığı mücadelelerde ilk üçe giren isimler belli oldu. Ayrıca ilk 10’a giren isimler, 14 Temmuz’daki Türkiye Finali’ne direkt katılım hakkı elde edecek.



Parkur sporcuları başta olmak üzere, ekstrem sporlarla ilgilenen gençler arasında heyecan yaratan bu yarışmanın şampiyonu, Redbull Art Of Motion’a katılma hakkı kazanacak.



Finalistlerin belli olduğu ilk günün ardından pazar günü Dünya parkur günü kutlamaları ile birlikte yüzlerce sporcu, bir AVM’de buluştu. Ayrıca Big Jump etkinliğiyle ve sponsor markaların çeşitli etkinlikleriyle alışveriş merkezi ve bursalı katılımcılar gün boyu keyifli vakit geçirdiler.



Parkur sporuyla ilgili en kapsamlı etkinlik olan ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen G-SHOCK Touch Turkey Tour, bir ebelemece oyununu konu alıyor. Aynı anda iki kişinin, 144 metrekarelik alana kurulu özel platform içerisinde olduğu yarışmada, sporcular 20 saniye içinde birbirini ebelemeye çalışıyor. Sadece hızlı ve estetik olan değil, parkuru en iyi etüt eden ve kaçış yollarını hesaplayan sporcuların final için iddialı olacağı yarışma, Bursa’nın yanı sıra Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerçekleşecek. 29 Nisan Dünya Parkur Günü’nün de kutlanacağı etkinliğin ikinci gününde de yoğun bir ilgi ve katılım vardı.



Bursa’daki yarışmayı kaçıranlar için G-SHOCK Touch Turkey Tour elemelerinin diğer etapları sırasıyla, 18 - 19 Mayıs Ankara, 22 - 23 Haziran İzmir ve 12-13 Temmuz İstanbul’da gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:05
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