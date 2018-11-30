G-20'de kritik buluşma! İlk kez bir araya geldiler
G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ilk kez bir araya geldi.30 Kasım 2018 Cuma 23:23
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ilk Hint-Pasifik Üçlü Toplantısını gerçekleştirdi.
G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'e gelen ABD, Hindistan ve Japonya'nın liderleri, Hint-Pasifik Üçlü Toplantısına başladı. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı.
Üç ülke liderlerinin ilk defa bir araya geldiği toplantıda, sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele, denizcilik ve siber güvenlik gibi küresel ve çok taraflı çıkarların önemine değinildi.
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