G-20'de kritik buluşma! İlk kez bir araya geldiler

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ilk Hint-Pasifik Üçlü Toplantısını gerçekleştirdi.

G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'e gelen ABD, Hindistan ve Japonya'nın liderleri, Hint-Pasifik Üçlü Toplantısına başladı. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı.

Üç ülke liderlerinin ilk defa bir araya geldiği toplantıda, sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele, denizcilik ve siber güvenlik gibi küresel ve çok taraflı çıkarların önemine değinildi.