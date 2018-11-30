G-20 Zirvesi'nde Rusya'ya sert sözler

Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nin 7 ülkenin Dışişleri Bakanı'nın katıldığı toplantıda önemli açıklamalar yapıldı.

Toplantıda, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sergilediği asabi tutumun hiçbir gerekçesi olamaz.' denildi.

Ayrıca toplantıda Rusya'nın elinde tuttuğu Ukraynalı denizcileri de bir an önce serbest bırakması istendi.