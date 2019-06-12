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Fuzuli Caddesi asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın önemli ana arterlerinden biri olan Fuzuli Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları yaptı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:06
Fuzuli Caddesi asfaltlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın önemli ana arterlerinden biri olan Fuzuli Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları yaptı.


Yaklaşık 600 metre uzunluğundaki caddede ilk olarak eski asfalt kazıldı. Yağmur Drenaj kanalları ve mazgallardaki eksiklikler giderildikten sonra cadde kısa bir süre içerisinde asfaltlandı. Gece başlayan asfalt çalışmaları sabahın erken saatlerinde tamamlandı. Fuzuli Caddesinde asfalt çalışmalarının devamında yol çizgi çalışmaları yapılacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların yapıldığı Fuzuli Caddesi’ni gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp, cadde esnafı ve bölge sakinleriyle görüştü.


Asfalt çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fuzuli Caddesinde esnaf ve vatandaşı mağdur etmeden, hızlı bir şekilde sonuç odaklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.


Vatandaş memnuniyetinin ön planda olacağı proje ve çalışmaların yapılacağını ifade eden Başkan Gürkan, “Bundan sonraki çalışmalarımızın tamamında böyle olacağız. Fuzuli Caddemizi akşam trafiğe kapattık. Eski asfaltı kazıdık. Şuan sabahın erken saatleri, 12 saatlik bir çalışmayla buradaki çalışmayı tamamladık. Caddemizin kaldırımları da elden geçecek. Yol çizgileri de yapılarak standartlara uygun hale getirilecek.Caddemiz yoğun ve önemli bir arter bunu göz önünde bulundurarak ana işimiz olan asfaltlama çalışmalarını kısa bir sürede yaptık. Hiç kimseyi rahatsız etmedik. Bölge esnafını da mağdur etmedik. Sonuç odaklı güzel bir çalışma yaptık. Malatya’nın hemen her köşesinde çalışmalar var. Yıllardır ihmal edilen şeylerin biran evvel yapılması için sonuç odaklı çalışıyoruz. İşte vatandaşlarımız bazen iş makineleri iptal edildi işler durdu gibi bir algıya kapılmış olabilirler ama tam aksine kiralık iş makineleri iptal edildikten sonra, kendi iş makinelerimiz, araç ve gereçlerimizle işleri çok daha hızlı ve süratli bir şekilde yapmaya başladık. Bunun en temel göstergesi de buradaki çalışmalar, başka alanlardaki çalışmalarımızdır. İşte Pütürge’deki yıllardır göçükten dolayı aylara sarih olacak yolun açılmaması dedikleri şey, netice itibariyle 10 gün içerisinde açıldı. Güngör Caddesi ve diğer caddeler süratli bir şekilde asfaltlandı. Gerek TOKİ yolu, gerek iskele yolu, gerekse Battalgazi yolu olsun, şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Burada şu açıklamayı da yapmak istiyorum. Bu süreç, belediyenin yönetim yapısının hizmete elverişli bir hale gelmesi belli bir zamana tekâmül ediyor. Yol Asfalt Daire Başkanlığımız bunu kısa bir sürede başardı ve hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yol, altyapı ve üst yapı çalışmaları küçük işler dedik. Bizim için en büyük iş sosyal entagrasyon işi. Sosyal entagrasyon ve birlik beraberlik olduğu zaman bu işlerin çok çabuk olduğunu gözünüzle müşahede ettiğiniz gibi akşam başlayıp, sabah saat dokuzda iş bitiyor. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:06
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