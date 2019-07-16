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FuzulEv'den erken teslim kampanyası

Şirket, teslimatları 12 ila 36 ay arasında yaparak uzun süre beklemeden daha erken ev sahibi olabilmenin yolunu açtı

16 Temmuz 2019 Salı 11:07
FuzulEv'den erken teslim kampanyası

İSTANBUL (AA) - FuzulEv başlattığı yeni kampanyada, ev teslimlerinin Türkiye’de bugüne kadar yapılacak "en erken" teslimler olduğunu duyurdu.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, teslimatların erkene çekildiği ve sınırlı kontenjana sahip kampanya, 31 Temmuz'da sona erecek.

Yüksek konut fiyatları ve artan kredi faiz oranları dar gelirli vatandaşların küçük birikimlerle ev sahibi olma umudunu azaltırken, FuzulEv başlattığı yeni kampanya ile küçük birikimlerle kısa zamanda ev sahibi olmaya imkan sağlıyor.

Şirket, teslimatları 12 ila 36 ay arasında yaparak uzun süre beklemeden daha erken ev sahibi olabilmenin yolunu açtı.

- "İnsanların ev hayalini gerçeğe dönüştürebileceğiz"


FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, insanların ev sahibi olabilmeleri için yeni yöntemler geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"FuzulEv olarak 27 yılı aşan tecrübemizle müşteri odaklı hizmet anlayışımızı ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanışma ve güvene dayalı FPK sistemiyle dar gelirli ailelere hitap eden proje ve organizasyonları hayata geçiyoruz. Vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma sorununa çözüm sunuyoruz. Kurucusu olduğumuz sistemle bugüne kadar on binlerce ailenin sevincine ortak olduk. Ev sahibi olabilmek için artık uzun yıllar bekleme dönemi bitti. Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek erken teslim kampanyamızla insanların ev hayalini gerçeğe dönüştürebileceğiz."


- FuzulEv sistemi ile nasıl ev sahibi olunur?


Verilen bilgiye göre, ev almak isteyen kişiler, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 240 kişilik gruplar halinde bir araya getiriliyor. Ev sahibi olacak kişi ise her ay noter huzurunda yapılan çekilişlerle belirleniyor.

FuzulEv’i tercih edenler, "Çekilişli Kira Destekli Sistem", "Vade Ortası Sistem", "Peşinatlı Erken Teslim Sistemi", "Ara Ödemeli Sistem" gibi ödeme koşullarından yararlanabiliyor.

Evlerin tapulu olması şartı ile sisteme dahil olanlar Türkiye’nin herhangi bir şehrinde kolayca ev hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:07
  1. Fuzulev

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