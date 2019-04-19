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FuzulEv'den "2019 satış vizyon ve strateji" toplantısı

Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal:- "Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak her önemli adımda desteğimizi sunmaya hazırız"

19 Nisan 2019 Cuma 11:05
FuzulEv'den "2019 satış vizyon ve strateji" toplantısı

İSTANBUL (AA) - FuzulEv'in "2019 satış vizyon ve strateji" toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi.

FuzulEv'den yapılan açıklamaya göre, FuzulEv yöneticilerinin ve çalışanların katıldığı toplantıda 2018 değerlendirmesi ve 2019 hedefleri değerlendirildi.

FuzulEv yöneticilerinin ve çalışanlarının katılım sağladığı toplantıda geçen yılın değerlendirmesi yapılırken, 2019’un hedef ve planları paylaşıldı.

FuzulEv’i geleceğe taşıyacak olan 2023 hedefleri ve stratejik planının konuşulduğu toplantıda, katılımcıların fikir ve önerileri alındı. FuzulEv temsilcilerinin yoğun ilgiyle takip ettiği etkinliğe 200 kişi katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 2018 yılının hem Türkiye hem de dünya ekonomisinde önemli virajlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz üzerinde uygulanan faiz ve döviz lobisi baskısını hükümetimizin aldığı önlemlerle arkamızda bıraktık. Özellikle 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ile millet iradesinin tecellisini en üst düzeyde doğrudan gerçekleştirirken siyasi istikrarı, Türkiye’nin ekonomik potansiyelini tüm dünyanın gözleri önüne serdik. Ülkemizin zor bir yıl olacağı öngörülen 2019'a, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlatarak, iyi bir hazırlık yaptığını düşünüyorum. Biz de ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak her önemli adımda desteğimizi sunmaya hazırız. Bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten çekinmiyoruz."


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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 11:05
  1. Fuzulev

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