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Füzeyle vurulan petrol tankeriyle ilgili Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi

Suudi Arabistan'dan Sahil Güvenlik güçlerinin, Cidde açıklarında, Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğrayan İran bandıralı petrol tankerine yardım etmek istediği ancak gemiyle iletişim kuramadığı açıklaması yapıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 09:42
Füzeyle vurulan petrol tankeriyle ilgili Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran bandıralı tankerinden dün yerel saatle 11.47'de ön tarafta oluşan hasar nedeniyle petrol sızıntısı yaşandığına dair Suudi Arabistan Sahil Güvenlik güçlerinin ilgili birimlerine mesaj gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Koordinasyon merkezi tarafından tankere gerekli yardımın sağlanması için gelen bilgilerin analiz edildiği sırada, tankerin rotasına devam ettiği ve Cidde Limanı'nın 67 deniz mili güneybatısında olduğu tespit edilmiştir. Tanker, yapılan aramalara cevap vermeyerek, izleme sistemini de kapatmıştır" ifadesine yer verildi.

Tankerin lokasyonunun son olarak saat 15.50'de güncellendiği belirtilen açıklamada, tankerin Cidde Limanı'nın 79 deniz mili güneybatısında, sahile en yakın noktadan 64 deniz mili uzaklıkta,152 derece doğru 9.7 knot hızla ilerlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bandıralı Sabiti adlı petrol tankerinde dün yerel saatle 05.00 ile 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.

İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC), tankerin iki roketle hedef alındığını ancak saldırının kaynağının henüzbelirlenemediğini açıklamıştı.

İran Milli Petrol Şirketi, bazı medya organlarında yer alan "Kızıldeniz'de petrol tankerini hedef alan roketlerin, Suudi Arabistan'dan atıldığı" yönündeki haberleri yalanlamıştı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 09:42
  1. Suudi Arabistan
  2. İran
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