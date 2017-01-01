FuzelEv’den enflasyonla mücadeleye tam destek

Kurulduğu günden bu yana gayrimenkul sektöründe gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren FuzulEv, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında insanların ev sahibi olabilmeleri için faizsiz yüzde 15 indirim kampanyası başlattı.

Faizsiz, kredisiz model

1992 yılından bu yana güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarını sürdüren FuzulEv, ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmayı görev ve sorumluluk olarak gördüğünü açıkladı. FuzulEv, enflasyonla mücadele programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına destek vererek insanların ev sahibi olabilmeleri için organizasyon ücretinde yüzde 15 indirim oranında kampanya başlattı. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan ev hayali kuran herkes yararlanabilecek. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında başlatılan kampanyayı FuzulEv olarak biz de destekliyoruz. Son dönemde ülkemiz üzerinde uygulanan faiz ve döviz lobisi, yerli ve milli tasarruf modeline olan ihtiyacı arttırdı. Bu kapsamda FuzulEv olarak tasarrufa dayalı geliştirdiğimiz model ile Türkiye’de 25 yıldır faizsiz, kredisiz, vade farkı ödemeksizin insanların ev hayalini gerçeğe dönüşmesine katkı sağladığımızı gururla belirtmek isterim” dedi.

Devletimizin yanındayız

“Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak her önemli adımda desteğimizi sunmaya hazırız” diyen Akbal “Bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten çekinmiyoruz. Her zaman olduğu gibi halkımızın ve devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.