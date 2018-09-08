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Basra Havalimanı yetkilileri füze saldırısını yalanladı

Irak'taki Basra Havalimanı'na gerçekleştiği söylenen füze saldırısı havalimanı yetkilileri tarafından yalanlandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:29
Basra Havalimanı yetkilileri füze saldırısını yalanladı

Irak'taki Basra Havalimanı yetkilileri, havalimanı yakınına füze saldırısı düzenlendiği yönündeki iddiayı yalanladı.

Basra Havalimanı Müdürü Samir Yunus yaptığı yazılı açıklamada, havalimanı yakınlarına füze saldırısı gerçekleştiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

DÜN YEŞİL BÖLGE'YE FÜZE SALDIRISI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Yunus, uçak seferlerinde de herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını belirtti.

"Kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı devam eden gösterilere sahne olan ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da, havalimanı yakınına füze atıldığı iddia edilmişti.

Basra'da olaylar sürerken, Bağdat'ın merkezinde yer alan hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye de dün füze saldırısı düzenlenmişti.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:29
  1. Basra Havalimanı Müdürü Samir Yunus
  2. Basra Havalimanı
  3. Basra Havalimanı'na füze saldırısı

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